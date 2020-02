José Crespo presentó la clínica “El futbol como sistema educativo”

Desde el Salamanca, España, el profesor y entrenador UEFA José Crespo estuvo en Durango para compartir con los amantes del futbol y con profesores de esta misma disciplina, la clínica deportiva denominada “El futbol como sistema educativo”, metodología que ha nacido de la academia de futbol soccer creada en tierras ibéricas y que es denominada “Futboleando”.

Esta clínica deportiva llegó a Durango gracias al respaldo del Instituto Estatal del Deporte que encabeza su directora Anakaren Ávila Ceniceros, del Instituto Municipal del Deporte que dirige Adrián Granados Ávila, la Unidad Deportiva Prof. Manuel Galindo Higuera y el Club Deportivo Maderera.

La respuesta hacia el profesor Crespo y a la clínica deportiva “El futbol como sistema educativo” fue positiva, pues fueron más de 30 las personas que escucharon una serie de conocimientos que van enfundados, de entrada, en el respeto y a los distintos valores que no solo forman deportistas disciplinados, sino que también va dirigido a la formación de ciudadanos ejemplares para su ciudad, la sociedad y su entorno.

Fueron dos días en los que el profesor José Crespo trabajó con el grupo que en todo momento estuvo dispuesto a la capacitación. Durante el primer día la cita fue en el aula de usos múltiples del Instituto Municipal del Deporte, en donde el español dejo muy en claro que el futbol base es un pilar fundamental en la formación de un deportista, partiendo del respeto consigo mismo, sus compañeros de equipo, sus oponentes, entrenadores y por supuesto, sus familiares.

Esta clínica comenzó con la bienvenida a los participantes a cargo de Alejandro Blanco Valdez, organizador del evento, quien en esta ocasión se hizo acompañar del presidente de la Asociación Estatal de Futbol Soccer en Durango Jesús “Luther” Vargas Domínguez y del presidente de la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana”, quien ha sido pieza fundamental para que este tipo de charlas deportivas hayan llegado a la ciudad de Durango.

Foto: Lourdes Murillo | El Sol de Durango

En el tema teórico, Crespo abundó en el respeto y mando este mensaje: “Yo siempre digo que el futbol base es importante para el futuro, y es que estamos en una sociedad donde priman muchos vicios y el deporte es un arma importante para que los chicos no se vayan hacia otras cosas, yo creo que hay que darle mucha importancia a ese futbol infantil y decirle a los entrenadores que llegar al futbol profesional es lo que a todos nos gustaría, pero es muy difícil, por lo que hay que seguir trabajando con la misma ilusión y ganas con los niños, porque es muy gratificante ver y sentir esa satisfacción cuando un chico cumple sus sueños, y de lo contrario, es reconfortante saber que tú le aportaste cosas para ser, primero personas de calidad y luego futbolistas.

Además del respeto, Crespo tocó temas importantes como lo son el trabajo en equipo, la humildad, compañerismo, tolerancia, atención, la solidaridad, el compromiso, la organización, alimentación, higiene, Los ESTUDIOS y la amistad.

Esta exposición está basada en experiencias y vivencias personales de José Crespo, de su manera de entender el trabajo en el futbol base.

Foto: Lourdes Murillo | El Sol de Durango

“En el futbol todas las ideas pueden ser validas y cada entrenador debe desarrollarlas según sus pensamientos y creencias, pero siempre recordando que trabajamos con personas y que este deporte –el futbol- debe servir para educar y disfrutar, y que los resultados deportivos son consecuencia de un buen trabajo, pero no son lo más importante”, indicó Crespo.

Para el segundo día, la clínica se trasladó a la Ciudad Deportiva, precisamente en el campo Rodríguez, ahí José Crespo trabajó con los equipos sub 15 y sub 17 de la Academia de Futbol Tigres Durango, arrancando con un calentamiento dentro de una de las áreas grandes de la cancha y en donde por parejas, los jugadores tocaron con distintas dinámicas el balón.

Con los músculos listos para las acciones exigentes, conforme fueron pasando los ejercicios la demanda iba subiendo de tono, tanto en el tema psicológico como en el de desgaste físico, sin embargo, hubo periodos entre los mismos ejercicios que con dinámicas de relajación y entretenimiento, los jugadores, con intensidad en todo momento demostraron interés pues la practica los llevo a terminar el entreno con disciplina y dedicación.

Para los padres de familia que tienen a sus hijos en las distintas escuelas que permean en la mancha urbana de la ciudad de Durango, Crespo les aconsejó lo siguiente: “los padres son partes fundamental, ellos deben de estar implicados siempre en el futbol, hay que tener en cuenta que no está bien que cuando un niño presenta una travesura o una mala acción se le castiga alejándolo del deporte, yo les diría que ayuden a los niños, que los dejen jugar, que les transmitan ilusiones, que no los presionen para que los niños se diviertan jugando futbol y lo que venga llegara con el paso del tiempo, hay que tener respeto por los entrenadores y sobre todo que valoren mucho lo que hacen sus hijos en el campo y si su hijo no disfruta con el futbol algo se está haciendo mal y eso hay que tenerlo en cuenta”, abundó.

En la clínica, como receptores estuvieron formadores y promotores deportivos, como Luis Medina Landeros, el México-Camerunes Alfred Abeng Akoasene, Alfredo Sierra, Blanca Fernández, Martin Flores Rojas, Jordán Espinosa, Edgar “El Garo” Hernández, los profesores de Águilas B Fernando Rojas y Luis Felipe “La Gallina” Meza Barrales, Javier Alvarado López, Maritza Alondra Ávila Domínguez, Cesar Mejorado y Aldair Conde, este último par representantes de la Unidad Deportiva Guadalupe.

También formaron parte de “El futbol como sistema educativo” el ex jugador de Alacranes de Durango Eduardo “Kikin” Rivera, el encargado de las fuerzas básicas infantiles del Club Deportivo Maderera Carlos Magallanes, Yahir Reyes, Heraclio Soto y su hijo Humberto Soto, Jesús Quiñones, Jesús Martínez, Jesús Zamarripa, el silbante Alejandro Nevarez, Cristian Hernández, Gil Torres, Heber Abdeel Herrera Rodríguez, entre otros.

Foto: Lourdes Murillo | El Sol de Durango

Al término de la sesión de entrenamiento el entrenador español dijo mostrarse satisfecho por el gran interese que los promotores del futbol soccer en la ciudad de Durango que se presentaron en esta clínica deportiva, demostraron, puesto que mostraron que tiene claro que su prioridad es, día con día, imponerle mayor calidad a las enseñanzas que ellos les brindan a las futuras generaciones de deportistas.

Referente a los profesores que fueron parte de la clínica, indicó: “Es difícil que ellos dejen su tiempo y venir a la clínica para ver el trabajo que yo puedo aportar, pero me voy con la sensación de que les ha gustado y además de que aprenden ellos como trabajamos en España y yo también me voy con grandes enseñanzas de ellos mismos”. Finalizó José Crespo quien dijo sentirse como en casa cada vez que pisa el suelo duranguense.

Al término de la charla el profesor José Crespo detalló que ya se tiene planeado una nueva visita a Durango, pues ha platicado con la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana” y con su titular Jesús Quiñones para planear un programa y una agenda en donde los municipios del estado, sus escuelas de futbol e instituciones educativas puedan ser parte de las clínicas deportivas que año con año se preparan.