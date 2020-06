Joselin busca el debut con Santos Laguna Femenil

La jugadora duranguense Joselin Guadalupe Hernández Alvarado regreso a la ciudad de los grandes esfuerzos para reincorporarse con su equipo de Santos Laguna Femenil, pues como ya se ha informado, tras la pausa deportiva mundial provocada por el Covid-19, la Liga MX Femenil regresará a la actividad el próximo 24 de julio.

Poco a poco la legión de futbolistas duranguenses que milita en la Liga MX Femenil se integra a sus respectivos equipos, pero el caso de la melliza Joselin Guadalupe es especial, pues la orgullosamente oriunda del Pilar de Zaragoza, Durango, busca el debut, pero sobre todo y con mucha sencillez, está decidida en sacar a las guerreras de los últimos lugares de la tabla general.

Es importante recordar que, en el torneo pasado, Joselin ya había tenido varias oportunidades de debutar, como el ultimo compromiso en donde Santos se enfrentaría a Juárez, sin embargo, el tema de la pandemia del Covid-19 se atravesó e impidió que la alacrancita debutara y comenzara con su historia en el futbol profesional femenil mexicano.

Previo de partir a la comarca lagunera, Joselin Guadalupe Hernández Alvarado quien nació el 2 de agosto del 2004, en entrevista para El Sol de Durango destacó bajo la siguiente charla las enormes ganas que tiene de debutar en la Liga MX Femenil.

¿Como estas física y emocionalmente para el regreso a la actividad en la Liga MX Femenil?

Físicamente voy bien, no me he descuidado nada, seguimos entrenando para no bajar de nivel, estoy preparada para lo que venga, para empezar el torneo al 100% y arrancar la pre temporada, obvio con cuidado cada cosa, pero afortunadamente estoy muy bien y con mucha actitud.

¿Qué le dices a la afición que ha seguido tu carrera?

No tengo por seguro nada, pero voy a esperar a dar el máximo, voy a estar siempre para el equipo al 100 % y vamos a buscar pasar y ganar juego por juego.

¿Cuáles son los objetivos para la temporada que arrancará el próximo 24 de julio?

Ante la contingencia no pude debutar, pero el principal objetivo va ser ese, debutar en la Liga MX Femenil y llevar al equipo más arriba y aportar para que venga algo grande para Santos Laguna Femenil.

Es importante recordar que Joselin realizó su secundaria en la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano y cuando fue seleccionada por Santos Laguna acababa de concluir su primer semestre en la Preparatoria Universitaria de la UJED.

En ese periodo se consolido un racimo de logros para Joselin, de entre los que es muy importante destacar una medalla de bronce en Olimpiada Nacional 2017, oro en Juegos Escolares 2017, en el 2018 medalla de plata en Juegos Escolares, tercer lugar nacional en la Liga Nacional Juvenil y en el 2019 se colgó la medalla de oro luego de que con una anotación de ella misma Durango derrotara a la potencia de Baja California en la gran final y finalmente, segundo lugar en la Liga Nacional Femenil Amateur.

Para concluir, coméntanos ¿Quiénes han sido fundamentales en tu carrera para que esta esté repleta de grandes logros?

Fundamental en mi carrera han sido mis padres Gilberto Hernández Diez y María Guadalupe Alvarado López, mis hermanos Yareli Guadalupe Hernández Alvarado, Gilberto Hernández Alvarado, Ángel Jesús Hernández Alvarado e Irvin Hernández Alvarado, todo esto sin olvidar el gran respaldo que siempre he recibido de mis entrenadores Atssiel Alejandro Estrada Becerra y Roberto “Moño” Martiz.

Así pues, Durango ya espera con ansias el arranque del torneo de apertura 2020 en la Liga MX Femenil y con ello, que la gemela Joselin, salte al terreno de juego para defender los colores de e Santos Laguna Femenil, y además para exponer esa elegancia que como delantera muchas veces nos mostró cuando defendía los colores de Durango.