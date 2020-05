Jugador y arbitro de gran calidad, Luis Miguel “Píldora” Reyes

Hoy en día Durango pasa por su mejor momento en el tema del arbitraje profesional con la incursión en la Liga MX del duranguense Marco Antonio Ortiz Nava, “El Gatillo” -Gafete FIFA- y con ello, la historia nos marca que nuestra entidad ha sido cuna de nazarenos de calidad, como en su momento lo fue Luis Miguel Reyes Cardoza, así es, el famoso “Píldora”.

De pequeño era muy común verlo por calles del norte de la ciudad siempre acompañado con un balón y en distintas ocasiones, casi de la mano de uno de sus mejores amigos, Gerardo “El Sapito” Márquez, con quien compartió cancha y colores, pero sobre todo, una serie de aventuras que a lo largo del tiempo le regaló el futbol.

Foto: Cortesía | Luis Miguel “Píldora” Reyes

“Yo jugaba beisbol, era pelotero de los Cardenales, organización que era comandada por el ex editor de la sección de deportes de El Sol de Durango, Jesús Alarcón, desde muy pequeño y hasta el sexto de primaria mi deporte era el beisbol, no fue sino hasta que entre a la secundaria Ramón López Velarde, la 2, en donde el profesor David Calderón, con quien estoy muy agradecido, me vio jugar y fue el quien se encargó de dirigirme en el futbol soccer”, cuenta la “Píldora” acerca de sus inicios en el futbol.

Luego de su travesía por el rey de los deportes y tras la invitación de Calderón a la práctica del futbol, el “Píldora”, prácticamente se enamora del soccer, al grado, que desde los 12 años de edad inicio su carrera como silbante, más adelante, es en la Liga de Futbol Infantil “Héctor Salomón Herrera –una organización que sin duda alguna se extraña-, en donde Luis Miguel concretó sus primeros trabajos como nazareno.

A pesar de que ya son 24 años como árbitro, “Píldora” aún recuerda con mucho cariño su primer encuentro silbado y nos relata: “En los terrenos de donde ahora es la unidad deportiva Eloísa “La Chiquis” Cabada había una canchita que le decíamos el campito, yo ahí entrenaba un equipo infantil y en una ocasión, domingo, por cierto, se jugaría ahí la segunda división de la Liga Municipal de Futbol de Durango, desafortunadamente, el árbitro no asistió, para eso los jugadores de los equipos involucrados vieron que yo traía mi silbato y me comentaron que si se los pastaba para que alguien mayor lo utilizara y silbara los partidos, pero yo me negué y les dije que yo mismo me los aventaba, lo que fue aprobado por los protagonistas y en esa ocasión fui parte de tres encuentros, todos ellos sin ningún problema, no hubo reclamos ni controversias ya que yo conocía a la mayoría de los jugadores y pues ahí empezó todo”.

Foto: Cortesía | Luis Miguel “Píldora” Reyes

No hay que olvidar que el “Píldora” también fue un gran jugador de futbol de mucha calidad, mediocampista que le daba un trato envidiable a la pelota, además de que dentro del terreno de juego siempre se encargaba de darle el ritmo de partido que se requerida según la circunstancia, pues siempre fue líder, con sencillez, en los equipos en que militó.

Fueron varios los equipos de gran importancia en los que como jugador defendió sus colores “Pildora”, tal es el caso de la Secundaria 2 Ramon López Velarde, Gallos Durango, fuerzas básicas de los Alacranes de Durango, Atlético Serrano, Su Carne Insurgentes Soto y Deportivo Tepeyac, equipos a los que los guarda mucho cariño y grandes recuerdos.

La “Píldora” como se le conoce en los barrios futboleros de la colonia Maderera, Santa María, Mayagoitía, Villa de Guadalupe, entre otras, es hijo de Alejandro Reyes de la Cruz y Catalina Cardoza Maldonado, felizmente casado con Blanca Araceli Minchaca Espinosa, con quien formó la familia que hoy la complementan sus hijos Luis Tadeo y Dylan Miguel, y a quienes con mucho cariño les dedico este reportaje, pues han sido ellos pieza fundamental en la importante carrera deportiva de Luis Miguel Reyes Cardoza.

El protagonista de este reportaje pito en la mayoría de las ligas de futbol soccer de la ciudad de Durango, pero fue en la Copa México TELMEX en donde explotó y desarrolló todo su talento, pues en el año 2002 en el Estadio Azul de la Ciudad de México fungió como cuarto oficial en la semifinal de dicho campeonato y en donde Zacatecas derrotó a Baja California Norte, posteriormente, la final se jugó en el antiguo Estadio Corona, ahí estuvo como asistente número 1, entre los equipos de Zacatecas y Baja California.

En la actualidad Luis Miguel Reyes Cardoza, “La Píldora”, continúa fomentando el futbol, pues es el administrador de la Unidad Deportivamente Eloísa “La Chiquis” Cabada, en donde sigue alentando sobre todo a los más pequeños a dirigirse por el fascinante mundo del deporte y en donde tiene como objetivo primordial alejarlos de las drogas, en una zona en donde los índices de drogadicción, sin duda alguna, que son altos y visibles entre la sociedad.