Jugadores de Acaxees rompen el silencio y arremeten contra la directiva

No hay más, Acaxees siempre fue sinónimo de incertidumbre, mentiras, en sí, de un proyecto que nació muerto y sin fundamentos, hoy, la Liga Nacional de Balompié (LNB) confirmó que los duranguenses están fuera de esta organización, es por eso que jugadores que defendieron sus colores han rotó el silencio y utilizaron sus redes sociales para manifestarse en contra de una directiva que prácticamente ha desaparecido.

A través de sus redes sociales, la LNB realizó una publicación en la que se lee: "¡NO ES UN ADIÓS, ES UN HASTA LUEGO!

Porque nuestra afición lo merece, agradecemos el esfuerzo a los equipos Acaxees de Durango, Club Veracruzano de Futbol, Los Cabos FC y San José, por el esfuerzo realizado de sus directivas por mantener su proyecto en la Liga", señala dicha publicación.

Pareciera una justificación en favor de la directiva duranguense, sin embargo, la bomba ha explotado en la ciudad de Durango y por lo pronto, jugadores como José Yáñez y Alan Martínez, decidieron romper el silencio en sus redes sociales y calificaron a la directiva de Acaxees de estafadores, impostores y de más.

Los Jugadores

De entrada, fue el ex jugador de Alacranes de Durango y Esmeraldas de León, José “Pepito” Yáñez, quien expresó en su cuenta de Facebook, el siguiente texto:

"Buenas tardes afición, familia, amigos del equipo Acaxees, esta carta es para platicarles un poco de todo lo sucedido y como unas personas tan cobardes jugaron con nosotros, jugaron con nuestra familia y con nuestro tiempo, la verdad es una lástima que nos tuvieran siempre con mentiras con ilusiones de un equipo de primera.

Estás personas como lo son Alonso Rocha, Rafael Portales e Israel Rocha Becerra, son las personas más estafadoras, más impostoras, que eh conocido, la verdad me dan lastima, pero a la vez coraje, por qué nunca tuvieron los hue... de decirnos la situación de cómo iba a pasar todo, pero esto lo hago para que la gente y las personas que puedan tener tratos con ellos, no lo hagan, por qué la verdad son las personas más mie... que hay, qué nos arriesgaban a un accidente en algún viaje, que siempre estaba mal planeado, a unas comidas que la verdad nos podrían enfermar.

Bueno agradecer a Iván Villeda y Carlos “Loco” Cárdenas por qué hicieron todo lo posible por rescatar este barco que ya estaba muy destruido, agradecer también a mis compañeros, hermanos que siempre tuvieron profesionalismo fuera y dentro de la cancha sin recibir ni un peso a cambio, es lamentable que estas personas mencionadas, al principio, hicieron que perdiéramos trabajos, destruyeron familias y no tuvieron corazón para que eso pasara, sin más que abreviar agradezco a todos los que estuvieron con nosotros y siguen estando.

Saludos su amigo: José Yáñez".

Asimismo, uno de los mejores mediocampistas que ha dado el futbol soccer duranguense, es Alan Martínez, él también se involucró con Acaxees y esto fue lo que señaló en su cuenta de Facebook:

"Buenas tardes amigos!!!

Solo para reafirmar por la situación por la que estamos pasando muchas personas, compañeros y amigos del equipo Acaxees de Durango, pues así de fácil decimos adiós, en lo personal me quedo con un muy mal sabor de boca, porque esto que nos hicieron no es justo y mucho menos para la gran afición de nuestro estado y mucho menos para nuestras familias que siempre estuvieron al pie del cañón.

La verdad es una lástima y solo queda agradecer a todas las personas que siempre estuvieron conmigo apoyándome incondicionalmente a pesar del mal manejo de este proyecto, mil gracias, la verdad muchas gracias, me siento con una deuda infinita, pero a pesar de todo mi esfuerzo, trabajo y más que nada sacrificio, no poder seguir adelante en esto, yo siempre quise darles una gran satisfacción a lo nivel futbolístico, que se sintieran orgullosos, pero pues no fue así... UNA DISCULPA.

Muchas gracias por todo y pues como futbolista, persona y amigo que soy de todos ustedes, no queda más que dar las gracias y una disculpa a todos", finaliza su publicación.