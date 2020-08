Kevin Rámirez llega al nido arácnido

Se mantiene el armado del equipo del Club Alacranes de Durango de cara al arranque de la Temporada de la Liga Premier, y al momento suma 6 nuevos refuerzos que portarán y defenderán a partir del mes de septiembre la playera arácnida.

Este martes por la mañana el presidente del equipo, Ciro Castillo Ibarra, dio a conocer a través de sus redes sociales la incorporación del defensor Kevin Enrique Ramírez Ibarra, el oriundo de Tepic, Nayarit, quien cuenta con 22 años de edad y tiene ya en su haber bastante recorrido en el mundo del futbol a nivel nacional e internacional.

Ramírez Ibarra llegó a probar a sus 15 años suerte en el viejo continente en las inferiores del Manchester City donde disputo algunos torneos defendiendo la casaca de los “Cityzens”, jugador de Chivas desde los 11 años, participando en las categorías sub 15, sub 17, sub 20 y Tercera División. En la extinta Liga de Ascenso defendió a la escuadra de Zacatepec donde vio acción en la Copa Mx, vistió la casaca del Lokomotiv de El Paso, Texas en la segunda división de Estados Unidos y dentro de la Liga Premier FMF fue parte de Tecos y la oncena de Murciélagos. En repetidas ocasiones defendió la playera de la Selección Nacional de las categorías sub15 y sub 17, bajo las ordenes de José María “Chima” Ruiz y Mario Arteaga.

Foto: Cortesía | Kevin Rámirez

Este zaguero central se suma a jugadores como Adrián Justo, Jonathan Osuna, Alan Islas, Eduardo Fernández, Daniel Elizondo y la renovación de Luis “vaquero” Morales, William Guzmán, Jorge Durán, Antonio Hernández, Jordán de Lira y Andy García. Jugadores que estarán bajo el mando de Jair Real y que han llegado a sumarse en busca del título y a la postre el ascenso a liga de expansión, objetivo principal del club para esta campaña.

En los próximos días se espera la llegada de 3 refuerzos más y la presentación oficial de la “Legión Duranguense” que formara parte del plantel para esta temporada.