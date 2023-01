“La Chiva” Castruita sorprende a la afición

Una vez concluido el Torneo de Campeones de Año Nuevo Scribe, es momento de hacer una pausa para reconocer el gran futbol que en este certamen demostró el único equipo que participó proveniente desde otro estado, el Cruz Azul de Sombrerete, Zacatecas, escuadra que brilló con calidad en el terreno de juego y que luchó como los grandes, acompañado de una significativa característica, la presencia en cancha de Alberto Castruita Hernández, “La Chiva”, quien a pesar de su veteranía y con 42 años encima sigue deleitando con su gran futbol.

“La Chiva”, futbolista orgullosamente nacido en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, regresó para este campeonato con su amado Cruz Azul, para ser parte de este certamen en donde al lado de sus compañeros, en su presentación derrotaron con marcador de 5-2 al Real Jardines, posteriormente, le dieron pelea al Taller Industrial Mega, equipo que a la postre resultaría como subcampeón y que derrotó, sufriendo, a los zacatecanos con marcador de 3-1.

Al término de la participación del cuadro zacatecano, Castruita Hernández, amablemente charló con El Sol de Durango en donde de entrada dejo en claro que la veteranía es solo un dato: Yo siempre he sido de la mentalidad de que la edad solamente es un número, esto depende mucho de tus cuidados, depende mucho de tus gustos, de tus ganas y sobre todo del deseo de hacer lo que gusta, la edad no tiene un límite, puedes tener 40 o 50 años, pero la pasión por disfrutar los partidos es la misma, en lo personal sigo disfrutando los partidos y yo creo que es eso lo que se nota en la cancha.

Con un historial de mas de 10 años jugando en distintos campeonatos en la ciudad de Durango, “La Chiva” nos comparte sus inicios en el futbol y sus intervenciones en el profesional:

Desde muy pequeño jugaba, 6, 7 años, como todo niño, con el gusto de disfrutar de una pelota, al igual que muchos, soñando con el futbol profesional, tuve la oportunidad de jugar hasta segunda división, entrene con el primer equipo de Alacranes y con la Real Sociedad de Zacatecas, probando suerte por muchos lados, algo que nos gusta, que nos apasiona y sobre todo que lo hacemos de mucho corazón.

De la mano del futbol soccer, ¿Qué es lo que más se ha marcado en la carrera de Castruita Hernández?

"Han sido muchas, en lo personal, siempre que me he parado en una cancha, siempre he disfrutado de lo que hago y sobre todo muy responsable de mi persona, del balón, eso es lo más importante, pero ha sido disfrutar cada momento en las diferentes etapas que he tenido, nacionales juveniles, en la libre, veteranos, que también nos ha tocado participar en distintos torneos".

Tras la participación del Cruz Azul de Sombrerete en el Torneo Scribe, ¿Cuáles son las conclusiones de esta intervención?

La gente, el aficionado esperaba ver una masacre con el equipo, pero tenemos un equipo preparado, sabemos que el equipo Mega es un equipo que maneja muy bien el balón, pero nosotros también lo hacemos, hoy la diferencia de haber salido con la victoria o la derrota está en la ejecución positiva de las acciones.

Al respecto, agregó: Desde que vimos la llave, que era con Mega, por ahí nos fue bien en el primer partido, no esperábamos enfrentar rápido al Mega, esperábamos enfrentarlos en otra fase, así es el sistema, hay que reconocer que en Durango hay buen futbol, nosotros como de otro estado que venimos representado a Sombrerete, nos da mucho gusto ver la gran calidad del futbol que hay en Durango y que también nos da esa expectativa de crecer por la regional en la que nos encontramos y gracias, estamos agradecidos por la invitación que nos han tomado en cuenta como equipo y que siempre año tras año, por poder participar en este Torneo de Campeones del Club Deportivo Maderera, un certamen con mucha calidad.