La duela del Castillo retumbará

La aventura en la duela está a punto de comenzar y los mejores jugadores preparados para una nueva aventura, el próximo viernes 21 junio los Reyes de Durango arrancan torneo del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), recibirán a los Piratas de Mazatlán en punto de las 20:00 horas en el Auditorio del Pueblo.

Te recomendamos: Nadadores medallistas de Juegos Nacionales ahora con la selección nacional

Este lunes en rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores del evento y del equipo, donde estuvieron presentes dos de los jugadores emblemáticos, Eder Herrera y Brandon Reyna, así como el coach del conjunto, Joel “Sugar” Ortiz y el presidente del club, Reyes Escalera.

Será la tercera temporada, en donde el conjunto duranguense esté en participación y en esta ocasión no se conformarán con el campeonato de zona, sino que irán por el campeonato nacional.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





El coach del equipo aclaró que es un equipo con muchos juveniles, varios de ellos del ex equipo de Vicente Guerrero, de la sub 17 se incorpora Edwin Montenegro, en la sub 21, Yordi González y Kenneth Goncález, así como Eduardo Elizalde.

Quienes asistirán al coach es Carlos Serrato y César Keller, como preparador físico, Efraín González y el fisioterapista, Vladimir Silva.

Los dos extranjeros del equipo ya están en Durango e incluso ya entrenaron con el equipo, se trata de Terry Win y Will Brown.

Otros de los jugadores que también forman parte del plantel son Jorge Chávez, César Aguilar, Eder Herrera, Brandon Reyna, Alan Matrón, José Elizalde, Manuel Morales, Iván López, Luis González, Jordi González, Miguel Ramírez, Carlos Mares, Armando Macareno, Ulises Ortiz, Joseph Ríos y Christopher Reyna.





Deportes El futbol veterano está de luto

Los equipos ante los que se estarán enfrentado con Mazatlán, Reynosa, Saltillo, Matamoros, Tampico y Aguascalientes.

En la presentación, Brandon Reyna dijo: estamos listos, tenemos grandes expectativas con el equipo, ocupamos que la afición se sienta, que el Castillo se llene, somos un equipo de duranguenses, y como siempre nos la partimos en la duela.

Por su parte Eder Herrera comentó, “con la experiencia de este equipo me puedo dar cuenta que las cosas se están haciendo bien, es un espectáculo de primer nivel.