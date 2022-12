La grilla del pájaro

Los artilugios para la Reforma Electoral



No cabe duda que el proceso legislativo que ha llevado en los últimos días la Reforma Electoral, enviada por el presidente López Obrador, se encuentra inmersa en una serie de artilugios políticos que mantienen a la expectativa de lo que va a ocurrir posiblemente la próxima semana en San Lázaro.

Y es que Morena y aliados, a pesar de tener la mayoría, no les alcanza aún la aprobación de las dos terceras partes, de ahí que esta extensión del tiempo para seguirla “revisando” llama la atención.

Primero, el dictamen que fue aprobado a inicios de la presente semana, por parte de las comisiones unidas de la Cámara Baja, se suponía entraría a discusión al día siguiente, lo que no ocurrió porque los coordinadores de Morena, Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, solicitaron que su discusión fuera hasta la próxima semana.

Y es que todo se centra en lo matemático, pues en este momento la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por estos partidos, tiene un total de 276 legisladores, contra 224 de la oposición, el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el de la Revolución Democrática, y para que sea aprobada se requieren mínimo 334 sufragios de legisladores, es decir, los “morenos” y aliados requieren aún de 58 diputados; de ahí que creemos que la prolongación de su discusión se haya postergado.

Pero eso no es todo, también esta semana el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ha solicitado se acelere el juicio de desafuero en contra del líder priista a nivel nacional, Alejandro Moreno, quien ha sido señalado por una serie de delitos durante su gestión como mandatario de su natal Campeche. Lo extraño es que dicho juicio se “congeló” mientras el PRI propuso y respaldó la ampliación del Ejército Mexicano en las calles hasta el 2028, cuando parecía que las cosas entre los “tricolores” y “morenos” iban por buen camino, pero bajo la postura de defender al INE y anunciar que están en contra de la Reforma Electoral, extrañamente se retoma el caso del juicio de desafuero.

Evidentemente quien tiene la “sartén por el mango” es el presidente y su partido, y seguramente estos días estarán ejerciendo presión para llevar a cabo esta reforma a 27 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratando de convencer de alguna forma a legisladores del PRI de votar a favor.

Pero es claro que Alejandro Moreno en este momento se encuentra ante la disyuntiva política más importante de su etapa como dirigente nacional tricolor, pues si busca “salvar el pellejo” ante el desafuero y apoya la reforma, que le costaría incluso la disolución de la alianza con el PAN y el PRD en el Estado de México y Coahuila, o de plano se “faja” y mantiene la postura de ir en contra de la propuesta presidencial, lo que dejaría fortalecida a esta coalición ante el proceso del 2023.

O quizá pensar en dejar la dirigencia nacional, algo que me parece no está en sus planes, y así buscar enfrentar el juicio de desafuero al lado de sus abogados y presentando todas las pruebas que lo desvinculen de los delitos imputados, para con ello no mezclar ni comprometer los votos de sus legisladores en San Lázaro por tratar de librarse de este juicio, y que sean los propios priistas, junto a los panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano quienes mantengan la postura de frenar la reforma al no completar el número de votos requerido, tal cual pasó en la propuesta de Reforma Energética. El futuro de la alianza y de la reforma depende en mucho de esto.

La coalición está anunciada en Coahuila y el Estado de México entre PRI, PAN y PRD, pero al no estar registrados candidatos ni alianzas, todo puede pasar cuando están en juego muchos intereses de por medio, nada está escrito, y la próxima semana sabremos parte del desenlace de esta historia.