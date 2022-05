Leñadoras de Durango se despiden de su público

Las Leñadoras de Durango se despidieron de su público dentro de las acciones de la temporada 2022 en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, campaña que quedara marcada en la historia del deporte en Durango, con la creación del primer equipo femenil profesional de nuestra entidad.

En la penúltima serie de la temporada 2022 las Leñadoras del coach Pedro Guzmán, cayeron en el segundo duelo de la serie ante las Regias de Santiago Nuevo León, en una contienda en donde las regiomontanas demostraron porque se encuentran colocadas como las mejores de la conferencia mexicana y porque son consideradas como fieles candidatas al título.

El pasado sábado en el Auditorio del Pueblo se jugó el último encuentro de la campaña de la LMBPF., y las Leñadoras de Durango se vieron ampliamente superadas por la escuadra de Regias mediante una pizarra de 106 unidades por 58.

Con esto, las Regias del coach Oscar Espitia, se ha llevado la serie a casa, pues hay que recordar que en el primer enfrentamiento las Leñadoras también se vieron doblegadas con un marcador de 76 por 56.

La incursión de las Leñadoras de Durango en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil ha dejado buenos dividendos, tomando en cuenta que en el profesionalismo debutaron jugadoras orgullosamente nacidas en la tierra del cine, como lo son las hermanas Nadia y Fernanda Ávila, Mildred Hernández, las también hermanas Evelyn y Érica Pérez Laínez, Patricia Orrante, Abril Rodríguez y Daysi González.

Como foránea mexicana también debutó la zacatecana Andrea Castrejon y qué decir de María Fernanda Fausto, quien supo ganarse el corazón de la fiel fanaticada duranguense.

Mención honorifica, es como se le debe nombrar a la actuación que en esta temporada presentó la extranjera, desde Austin, Texas, Kala Green, quien no solo se convirtió en la mejor jugadora de Leñadoras, sino que también, en una de las mejores jugadoras de toda la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.

Shamika Ann Singleton siempre luchó partido tras partido, jugadora con experiencia en el baloncesto europeo, busco defender con calidad y garra los colores de las Leñadoras de Durango.

Arysia Porter se le ha visto muy poco, pero sin duda alguna, la tejana tiene calidad y buscará cerrar con broche de oro esta campaña, cuando las Leñadoras el próximo fin de semana se enfrente en la última serie de la LMBPF., ante las Algodoneras de la Comarca.