Un nuevo proyecto de balompié está a punto de iniciar y es que Alfred Akoasene Abeng inicia con un reto que será toda una aventura profesional, se trata de la academia de futbol Leones FC Durango, dirigida para niños de 4 años hasta los juveniles de 18 años y los entrenamientos empiezan este lunes 19 de agosto en los campos de la Prepa.

Te puede interesar: Alacranes vs Cimarrones en la Copa Agrícola

El camerunés que ya es duranguense, y que además cuenta con experiencia como director técnico, así mismo tuvo participación en el balompié profesional, incluso portó la playera de los Alacranes de Durango.

Leones FC inicia bajo el mando de Alfred Akoasene / Foto: Cortesía | Alfred Akoasene

Alfred quien se considera duranguense y que el mismo en ocasiones pasadas ha dicho a El Sol de Durango “los duranguenses nacemos donde nos da la gana”, ya que la Tierra del Cine lo ha visto crecer en todos los aspectos, aquí emigró a jugar, aquí se casó, aquí tiene hijos, aquí estudio y aquí es donde quiere hacer crecer a todos esos futbolistas que tienen un sueño.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Ningún niño debe de quedar sin jugar, es el lema de la nueva academia de futbol, los entrenamientos inician el lunes 19 de agosto en punto de las 16:30 horas en la Prepa Diurna, las prácticas estarán a cargo del propio Alfred, así como de Héctor Romo, en donde la rama femenil también podrán ser parte de Leones FC, para mayores informes se pueden comunicar al 6181059932.

Leones FC inicia bajo el mando de Alfred Akoasene / Foto: Cortesía | Alfred Akoasene

Desde hace 13 años que el camerunés llegó a Durango para quedarse y ha expresado que “yo creo mucho en el destino, no se a donde me va a llevar, pero porque no estar en Durango, la historia siempre ha sido una constante inmigración, porque no quedarme y dejar semillas, hijos, nietos”.