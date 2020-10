"Lic Java" cumple 20 años de trayectoria en el futbol

Uno de los técnicos en el futbol amateur y que dentro de esta etapa de confinamiento general a domicilio, por el Covid-19 que propicia que el deporte local venga a menos, es el mercader Manuel Diaz, mejor conocido como el “Lic. JAVA”, quien destaca a nivel amateur con equipos de elite duranguense, surgido del Mercado de Abastos Francisco Villa del puesto de Papas Norteñas, con varios títulos en la liga Municipal, Independiente y la liga Nocturna del Sopas, además de tener la batuta de equipos de la elite del Juventus y Deportivo Gámiz de Máster Veteranos, dos conjuntos de gran trascendencia futbolera de lo mejor en el futbol duranguense. En el momento actual funge como auxiliar entre directivos en el futbol profesional con el Club Acaxees de Durango, que inicia la aventura profesional en el máximo circuito de la Liga de Balompié Mexicano, con futuro en balompié promisorio.

Un técnico y entrenador modesto y humilde pero por su querencia y mentalidad en este deporte, además de sus características de clásico mercader y de servicio, le han permitido llegar a obtener galardones como técnico amateur de equipos duranguenses, Manuel Díaz “Lic. Java”.

Este equipo de Acaxees -nos dice- poco a poco se va metiendo en la querencia de los aficionados duranguenses, llegando en un momento difícil por la Pandemia, pero con una plantilla de jugadores, cuerpo técnico y directivos de Durango, vienen logrando un papel importante para lograr que nuestra ciudad cuente con un equipo profesional de importancia nacional”, afirma JAVA Diaz.

La trayectoria de este técnico de barriada y nacido en el clásico sector mercader, ya con 20 años como promotor y entrenador de futbol, primero por casi 12 años como jugador activo y con buenos resultados y títulos en el futbol local, que definitivamente los guarda en su memoria como algo sin igual, iniciando con el conjunto de Lobos en la liga Municipal, ganando trofeos con escuadras como Papas Mexicanas (ahora Papas Norteñas), Camarones Soto en la liga Municipal y un título con la escuadra de Productos Selectos Don Cruz, de igual forma en liga Nocturna del Sopas, otro galardón más con la oncena de Limones Java.

En forma similar se suman buenas participaciones con Cítricos del Norte, Tequila Distinguido, Dulcería La Colmena, además de otros más conjuntos de nuestra entidad.

Dentro de mi faceta como técnico -afirma- "me inicié como auxiliar de varios equipos al lado de entrenadores de trascendencia local, logrando dentro de los dos últimos años, inicialmente invitado por el conocido entrenador, "Víbora" Escandón, técnico del Deportivo Gámiz de Chuy Ortiz, un equipo de alto rango y uno de los máximos ganadores de títulos en la liga Durango para Veteranos y quien tuvo una racha de más de 116 partidos sin conocer la derrota en la categoría Máster, una marca a nivel mundial que seguramente nunca podrá equipararse, logrando el cetro consecutivo en esta categoría y llegar a 5 galardones.

Asimismo, dentro de la primera fuerza fui invitado por el señor Chávez, llegando a la escuadra del Juventus, cuadro de gran trayectoria que a través de los años con campeonatos en la Liga Municipal, poco más de ocho galardones como monarca.

Foto: cortesía | Manuel Díaz

Sin duda nuestra nueva encomienda de futbol, como auxiliar en las acciones del Club Acaxees de Durango, es algo notable en lo personal, tener acciones de beneficio a este equipo que busca un lugar dentro de la Liga profesional LBM, me enorgullece y me compromete, sumar mi granito de arena, para que Durango logre algo importante con este equipo profesional, bajo la directriz de grandes personajes, como Alonso Rocha, Daniel Corral, Francisco Calderón y otros grandes exprofesionales, que darán el plus para que Acaxees de Durango se coloque entre los mejores a nivel profesional”, finaliza, Manuel Díaz “Lic. JAVA”.