Ligas de fútbol municipal Durango Vs. Guadalupe Victoria

Una vez más, las ligas de fútbol amateur de la ciudad de Durango, Municipal y Guadalupe Victoria, se estarán enfrentando en una dinámica que se repite y que sin duda alguna, ha sido del agrado de los equipos que militan en ambas organizaciones.

Fue Martín "Vaquero" Gamiz y Miguel Ángel "Tuzo" Álvarez, presidentes de la Liga Municipal de Fútbol de Durango y Liga de Fútbol Guadalupe Victoria, respectivamente, quienes como primicia informaron a El Sol de Durango, que tras el éxito que se generó la temporada pasada, una vez más se vuelven a enfrentar estos dos campeonatos.

En esta ocasión, serán dos jornadas en las que los equipos de ambas organizaciones se estén enfrentando, la primera jornadas de ellas el próximo domingo 7 de mayo, ahí, se enfrentarán el líder de la municipal en contra del líder de la guadalupana y así sucesivamente, 2 Vs. 2, 3 Vs. 3, 4 Vs. 4, Etc.

Para el domingo 14 de mayo, los equipos regresarán a sus organizaciones para jugar una jornada más de manera normal, en tanto, para el domingo 21 de mayo, una vez más y bajo un rol que aún se está desarrollando se estarán enfrentando la Municipal en contra de la Guadalupana.