Ligas se manifiestan a favor del paro deportivo en Durango

Ante el cierre de los espacios deportivos, el grupo Parlamento Futbolero de Durango, en rueda de prensa expuso su postura ante los medios de comunicación, en donde de entrada, están dispuestos a continuar con el paro de actividades, pues así lo han indicado las autoridades deportivas.

La sede de esta rueda de prensa fue la Liga de Futbol Veteranos Durango, ahí estuvo su presidente Manuel Rentería, flanqueado por Jesús Valdez, titular de la liga Futuras Estrellas Nocturna, Eduardo Hernández de la Universitaria Benito Juárez, Juan Carlos Serrano de la Independiente, Martin Gamiz de la Liga Municipal de Futbol, Miguel Ángel Álvarez de la Guadalupe y Rubén Hernández de la Liga de Futbol Siglo XXI.

Con la finalidad de seguir las reglas que han lanzado las autoridades deportivas, la postura de esta organización es la siguiente:

A través del presente comunicado el Parlamento Futbolero de Durango integrado por catorce ligas de Fútbol, nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra posición y la de nuestros representados en relación a los hechos derivados a consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19.

Como primer punto queremos dejar en claro que como gremio futbolero estamos de acuerdo con las medidas establecidas por el gobierno del C. José Rosas Aispuro Torres, titular del ejecutivo estatal para tener control y evitar la propagación del virus y así el número de contagios en la comunidad, esto porque hemos sido un sector que ha obedecido y acatado las disposiciones siempre que se nos ha indicado cooperando con la causa.

Como organizaciones deportivas hemos cuidado al interior de las mismas que se sigan las indicaciones y protocolos que nos marcan las autoridades del deporte y de salud como son llegar ya uniformados, el uso de cubre boca, la toma de temperatura, la entrega de gel anti bacterial y el aplicar líquido sanitizante a cada elemento que participa para así poder llevar a cabo nuestras competencias cuando se ha permitido la actividad siempre poniendo primero el bienestar de los futbolistas.

Con esto demostramos que aún con lo que implica ser ligas amateurs las reglas se siguen tal como se indican. De igual manera esta convocatoria que hacemos hoy a los medios de información es para aclarar ciertas situaciones con respecto a una supuesta mala relación con el INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE lo cual no es verdad, ya que siempre se han atendido con respeto las invitaciones e indicaciones de colaboración con el mismo, así como cuando se han tratado temas de protocolos de higiene y salud o coordinación de uso de espacios ya sea a través de la directora profesora Anakaren Ávila Ceniceros o de alguno de los enlaces nombrados por la misma como son el Prof. Rubén Cabello Coronado y la Srita. Ely Ávila Ceniceros.

Como vemos el apoyo y la colaboración de parte de las ligas ahí ha estado de manifiesto.

Cabe señalar que uno de los acuerdos tomados entre las ligas que utilizan los espacios del IED y el mismo fue el aumentar la cuota de ingreso a las instalaciones y con dicho aumento cubrir el gasto que implica poder llevar a cabo los protocolos de sanitización a cada persona que ingresa a las mismas.

De esta manera también se comprueba que dichos protocolos están regulados y vigilados por el mismo instituto.

Abordando la polémica que se ha suscitado de unos días hacia acá respecto al cierre de espacios para reducir la movilidad también queremos dejar en claro que las manifestaciones de muchos futbolistas sobre todo en las redes sociales se han debido a la inconformidad de los mismos en que el gremio del Fútbol como tal ha sido respetuoso de las disposiciones que la autoridad ha decretado por el bien de la comunidad en general pero al ver que otros sectores de la sociedad no muestran ese mismo respeto y la movilidad no se reduce pues es obvio que se genere molestia ya que ese sacrificio que ellos hacen al no realizar sus actividades deportivas resulta hasta cierto punto inútil y les genera una frustración misma que externan.

Como ligas organizadas tenemos la intención de colaborar con nuestras autoridades en especial con el gobernador Aispuro para lograr que los espacios deportivos en general se abran lo más pronto posible ya que como sabemos el deporte es esencial para la salud tanto física como mental y más en este tiempo donde las personas de todas las edades se encuentran en un constante encierro por la pandemia y los problemas de tipo social aumentan debido al mismo.

Es por eso que como Futbolistas en este caso pedimos a la población en general ese respeto que ya mencionamos para que esta situación de los contagios disminuya y podamos volver a practicar nuestras actividades deportivas y con ello también se reactive un sector que económicamente favorece a muchas personas y sus familias que cuando la actividad es normal se benefician de ese flujo que se genera al haber partidos de fútbol y de otros deportes.

Nos referimos a árbitros, taxistas, vendedores, personas que colaboran con las ligas pintando campos, poniendo redes, transporte público, negocios diversos que van ligados a esto. Como se explica en esta cuestión de la economía no solo las ligas tienen un beneficio ya que estas actividades también generan trabajo y empleo derivado de la participación de alrededor de 25,000 (veinticinco mil) futbolistas que juegan los fines de semana entre niños y niñas, mujeres, jóvenes, adultos y veteranos.

Porque queremos Fútbol creemos que es momento de cerrar filas y actuar en conjunto con el gobierno para regresar a las canchas a la brevedad y como dirigentes de las ligas queremos mostrar ese liderazgo exhortando a todos nuestros futbolistas a tener paciencia y seguir los lineamientos que se nos indican como siempre se ha hecho y nos comprometemos a que una vez abiertos los espacios respetaremos las reglas para evitar que esto de los cierres se repita constantemente.

De antemano agradecemos lo que seguramente será una respuesta positiva de las autoridades a esta problemática reiterando nuestro compromiso y colaboración. Durango, Dgo., a 11 de febrero de 2021.