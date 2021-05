Los Chávez, profesionales del soccer duranguenses

Son primos, ambos juegan en equipos profesionales de gran tradición del futbol mexicano, son hijos de dos grandes de nuestro futbol, pero sobre todo, son duranguenses y nos representan con mucha calidad, se trata de Oscar Jaciel Chávez Delgado y Armando Chávez Rivas, jugadores de los Reboceros de La Piedad y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, respectivamente.

Chávez Delgado recientemente ha regresado a las canchas luego de una amarga lesión, sin embargo, en la última liguilla de la Liga Premier tuvo la oportunidad de medirse al Irapuato, flamante campeón de la campaña que acaba de finalizar.

Por su parte, Chávez Rivas, en las últimas temporadas de la Liga de Expansión se ha adueñado de la titularidad en la media cancha de los Correcaminos de la UAT, gracias a su gran dominio de balón que demuestra en el terreno de juego y a esa gran garra que también expone al defender, lo que lo ha llevado, incluso, a ser parte de encuentros de gran importancia en la Copa MX.

Los primos duranguenses no pierden el ritmo, es por eso que luego de su entrenamiento matutino en la ciudad de Durango, se dieron el tiempo para charlar con El Sol, en donde compartieron sus inicios dentro del futbol en nuestra entidad, el orgullo que tienen por ser parte de una familia meramente futbolera y además, como fue su accionar en la última campaña en sus respectivos equipos y qué es lo que les depara el futuro, tanto con los Reboceros de La Piedad y los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Durante la charla es importante subrayar que nuestros protagonistas, coincidieron en que el respaldado que entre ellos se han brindado, ha sido fundamental para llegar al futbol profesional, sin dejar de lado, que es su familia, quienes siempre los han apoyado para ser parte hoy en día, de dos equipos de gran tradición en México.

Oscar, defensa, número 23 de los Reboceros, es hijo de Oscar Chávez Pichardo y Quisela Delgado Tinoco, hermano de Isela Jazmín, Kelly Michelle y Enrique Avitia Arámbula.

Armando, mediocampista, No 7, es hijo de Armando Chávez Pichardo y Laura Leticia Rivas Enríquez, hermano de Alejandra Chávez Rivas.

Oscar Jaciel compartió el sentimiento de tener un primo como jugador profesional, "es un orgullo saber que tengo un primo en un equipo de futbol profesional, en un buen equipo como Correcaminos, y representar más que nada a Durango, a nuestra familia, porque venimos de una familia futbolera y desde chiquitos ha sido un sueño, de hecho, espero alguna, primero Dios, nos junte para jugar juntos en un equipo profesional", destacó.

Al respecto, Armando indicó que desde que iban a los juegos de nuestros papas teníamos ese sueño, en algún momento, si mal no recuerdo, él y yo nos planteamos el mismo objetivo, jugar futbol profesional y mira que lo hemos logrado.

Los protagonistas de esta nota también hablaron de sus inicios en el futbol soccer.





Oscar Jaciel

Mis inicios fue en un equipo infantil, Atlético Unión, después pase a una liga que se jugaba en el CBTIS 110 con El Sopas, ahí empecé a jugar un tiempo, después fui a la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana”, organización que es quien me catapulta al futbol profesional en el estado de Zacatecas.

Jaciel habló de su arribó a La Piedad y su ultima temporada. "Fue una llegada muy buena al equipo de La Piedad, volví a jugar, me fue muy bien, lamentablemente en enero tuve una fractura del quinto metatarsiano, pero gracias a Dios volví y en cuartos de final tuve la oportunidad de enfrentar al actual campeón de la Liga Premier, el Irapuato, nos eliminaron, pero de ahí en más un torneo bueno de mucho aprendizaje", dijo.

Los Chávez, profesionales del soccer duranguenses/ Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Armando

También empecé con Atlético Unión en el Kínder, después pase a Cachorros, de ahí a Montessori con el profe Alejandro Rentería, posteriormente es Rubén Cabello quien me hace la invitación para arribar a Alacranes, y es en Alacranes en donde jugando Liga Premier Norte me ven de Correcaminos, profe Luis, y desde entonces sigo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Los Chávez, profesionales del soccer duranguenses/ Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Armando también detalló cómo llega a "Corre" y cómo ha pasado sus ultimas temporadas con la escuadra tamaulipeca:

"Yo llego a Correcaminos a la edad de 15 años a la cuarta división, dure seis meses ahí, pase a tercera, dure 2 años y en el último torneo quedamos en liguilla eliminados con Leones Negros, luego doy el brinco a segunda con el profe Isaac, un gran entrenador, me enseño muchas cosas, creo que es el quien me da el plus para llegar al ascenso y en el 2018, debutó con Juan Carlos Chávez en Copa MX, de ahí en más me he sentido muy bien, los minutos me han hecho madurar", finalizó.