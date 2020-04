Luka Romero es seguido muy de cerca por la AFA

El jugador duranguense Luka Romero es seguido muy de cerca por la Asociación del Futbol Argentino –AFA-, luego de sus importantes intervenciones con la selecta en la categoría sub 5 y con su equipo, el RCD Mallorca.

Luka es hijo del futbolista argentino Diego Romero, quien lo vio nacer en México en 2004 cuando militaba en los Alacranes de Durango, en ese tiempo equipo de la Liga de Ascenso, misma organización que acaba de desaparecer.

En su portal de noticias la Asociación del Futbol Argentino –AFA-, informó lo siguiente sobre el seguimiento que se le ha dado al canterano del Mallorca y una entrevista en donde detalla cómo es que pasa la fase de contingencia derivada del Covid-19.

Desde el Mar Mediterráneo llega el testimonio de Luka Romero, quien a sus 16 años ya demostró destellos de su talento en la Selección Sub 15 (ahora podría ser convocado a la Sub 17) y también en el RCD Mallorca, club en el que le da forma a un estilo desequilibrante y ambicioso desde los 10 años.

Transitando su vida en la pintoresca ciudad de las Islas Baleares, que se extienden por el sector más oriental de España, el hijo de Diego Romero, ex jugador de Quilmes, Atlético de Rafaela y Alacranes de Durango, de México, país donde nació Luka, alterna actualmente minutos entre las categorías Sub 18 y Sub 19 de "una de las canteras más importantes de España".

Y sí, el niño que vio la luz en México se encandiló con la pasión argentina y no dudó a la hora de defender la camiseta albiceleste ("Toda mi familia es argentina; mi sueño es vestir la camiseta nacional", afirmaba en una nota con el sitio oficial de AFA luego de su primera citación en 2018).

Deseo hecho realidad por y para nuestras Selecciones Juveniles, que disfrutaron del pequeño enganche durante el Sudamericano Sub 15 disputado en 2019 en Paraguay.

"Tuve la suerte de poder jugar el Sudamericano con la Selección Argentina y me di cuenta de que con esfuerzo los sueños se cumplen", asegura Romero, quien confiesa, antes de dejarnos entrar a la realidad de su casa, que "mantenerme en contacto con mis compañeros de Argentina es muy importante, sobre todo en este momento".

Luka Romero se desempeña en las categorías Sub 18 y 19 del RCD Mallorca, de España.

¿Con quiénes te comunicas de Argentina?

Foto: Cortesía | Luka Romero

Sigo en contacto con los chicos de la Selección porque tenemos un grupo de whatsapp y hablamos por ahí, estamos todos los que fuimos al Sudamericano en diciembre pasado. Cuando me fui para allá para las Fiestas también me vi con un par de compañeros. Además, ahora estoy siempre comunicado con Bernardo Romeo (Coordinador de Selecciones Juveniles), que me llama y se preocupa por cómo estamos. Me sorprendió y me gratificó pensar que desde tan lejos se pudieran acordar de mí siendo tan chico, es un detalle que nunca olvidaré.

¿Desde el cuerpo técnico te informaron algo acerca de tu futuro en la Selección?

Sí, Romeo me había dicho que querían contar conmigo para la Sub 17, que iba a disputar un torneo en Francia (Montaigú) en abril, pero se suspendió obviamente por la pandemia. Igual, me dijeron que probablemente habrá amistosos más adelante, cuando esto pase.

¿Cómo fue tu adaptación al aislamiento físico que estamos viviendo?

-Al principio me costó acostumbrarme a la cuarentena, porque dejas de hacer las cosas que antes hacías en forma cotidiana, como ir a entrenar o ir al colegio, pero después de un par de días la mente y también tu cuerpo se adaptan y empiezas a hacer tareas en casa que antes no hacías. Creo que aún en el peor de los casos también hay una oportunidad.

¿Con quiénes pasas este período de confinamiento?

-Lo estoy pasando en familia, con mi papá, mi mamá y mi hermano mellizo. Acá en España hay muchos casos, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero como Mallorca está bastante alejado de esas ciudades no está afectando tanto el Covid-19. En casa nos dividimos las tareas, y para las compras se turnan entre mi viejo y mi vieja, lógicamente tomando las precauciones que especifican desde el Gobierno.

Foto: Cortesía | Luka Romero

¿Cuál fue la respuesta social que recibió la pandemia en Mallorca?

Al principio no se tomó verdadera conciencia, por con el tiempo, al ver que se sumaban los casos positivos de Covid-19, la gente se empezó a preocupar y a entender que quedarse en casa era la única solución viable. Como suele pasar, cuando los efectos se hacen evidentes la sociedad responde. Entendemos que las medidas que toman las autoridades son por el bien común, por eso las respetamos y recomendamos.