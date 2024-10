Está por conseguir un nuevo llamado a la Paraselección Nacional, sus ganas de vivir se contagian, quiere ser de las grandes del país y va por buen camino, además ya presume la piel de la Carrera de la Revolución Viva Villa, ella es Mariana Lizeth Ortega Martínez, multimedallista de Juegos Paranacionales Conade.

Marianita como muchos le dicen y es que desde niña se vio la pasión por el deporte, donde además tiene una motivación nata, el diálogo se le da con naturalidad.

Marianita, la deportista que quiere conquistar la vida

Entrenada bajo la dirección de Hugo Mata, actual ganador del Premio Estatal del Deporte 2024 en la modalidad de entrenador, tiene las bases y grandeza para ser de las más sobresalientes.

En estos días tendrán que ir a su certificación, para que así pueda ser de nueva cuenta llamada a la Paraselección Nacional y así representar a México en eventos internacionales.

Marianita, la deportista que quiere conquistar la vida

La discapacidad que tiene es parálisis cerebral infantil, pero eso nunca ha sido impedimento para dejarse caer, sino todo lo contrario, siempre ha estado en alto rendimiento.

Mariana Lizeth había declarado anteriormente a El Sol de Durango que el deporte es especial, desde que tenía seis años, ha sido su motivación para salir adelante, no es salir delante de un fracaso, es día tras día continuar siendo Mariana.

Marianita, la deportista que quiere conquistar la vida

Marianita es independiente, sociable, platicadora, gracias a eso ha sido feliz, todos los momentos han sido dentro de la alberca, los de tristeza los he solucionado nadando, la natación es el mayor éxtasis en competencias, hasta la mayor tranquilidad en un día ligero, el deporte es la paz y la mayor alegría en general que se puede tener, pero en este año incursionó en paradance, donde consiguió la medalla de plata.





“Siempre me he sentido orgullosa, el deporte siempre ha sido importante para mí, pero lo más sorprendente que he vivido fue cuando por primera vez, me vi en un entorno de gente como yo, gente con discapacidad, con condiciones diferentes y que entre nosotros éramos iguales, fue una familia para. Ser paradeportista y tener una familia tan grande me hace feliz, saber que puedo competir y ganar, es lo mejor que me ha pasado en la vida, me he vuelto capaz de verme como una persona íntegra”.