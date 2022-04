En el segundo día de actividad del macro regional de ciclismo en Aguascalientes, rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2022, la duranguense Marijose Gallegos Olivas, de la categoría juvenil B, femenil logra su boleto para estar en la justa deportiva más importante amateur a nivel nacional.

Marijose Gallegos Olivas el día viernes había logrado también su lugar en la prueba de la contrarreloj, y ese día se adueña de la prueba de ruta, realizando una extraordinaria carrera celebrada en el circuito de la ciudad hidrocálida, poniendo de manifiesto su gran preparación física y mental la cual le valieron para empoderarse y sacar la casta por Durango.

Los estados participantes en este macro regional son: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y el anfitrión Aguascalientes, en este día de actividad tuvieron participación las categorías juveniles B y C, varonil y B y C femenil.

Marijose Gallegos clasifica en ciclismo de ruta / Foto: Cortesía

En la rama varonil los duranguenses José Luis Martínez Soto se quedó a nada de calificarse, ya que 14 competidores finalizaron con el mismo tiempo de 02:36.14, y desafortunadamente no logró colocarse, para quedar fuera, en tanto que el otro duranguense Geyder Centeno Martínez, finalizó en la posición 23 con tiempo de 02:47.07, ambos en la categoría C 2004-2005 varonil.