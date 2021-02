Martín "Toro" Cardona Agüero, futbolista duranguense, vence al Covid-19

Un futbolista amateur duranguense por adopción, pero nacido en Monclova, Coahuila, desde hace 51 años y que gracias a su querencia y pasión por el deporte del futbol, tuvo la fortaleza física de vencer al Covid-19, como él lo dice con ayuda de Dios y la ciencia médica actualizada, implementada por médicos militares en una clínica particular en Mazatlán, en pasados meses, Martin “Toro” Cardona Agüero, tuvo la fortuna de llegar ahí y ahora disfruta cabalmente de salud y listo para su regreso a las canchas de futbol en la Liga Durango para veteranos en categoría Super Master 2021.

“Un pasaje de mi vida que no se lo deseo a nadie, vi de cerca la pérdida de mi existencia, llegando muy grave a Mazatlán a clínica particular especializada en Covid-19, -recuerda emotivamente- el “Toro” Cardona Agüero, siendo para finales del mes de octubre del año 2020, enfrentando el partido más difícil de mi vida, la lucha contra el Covid-19, donde permanezco hospitalizado por más de 1 mes, por insuficiencia respiratoria crónica, causando una grave fibrosis pulmonar y gracias al apoyo de Mi Familia, médicos militares y sobre todo de DIOS, hoy me encuentro ya en casa totalmente recuperado y listo para regresar a las canchas de futbol”, afirma Martin Cardona.

Semblanza deportiva y familiar

Este notable deportista amateur que vive en la Colonia Benjamín Méndez en la ciudad de Durango, cuna de grandes futbolistas duranguenses, mejor conocido dentro del ambiente del balompié local como el "Toro” Cardona, es originario de Monclova, Coahuila, nació el día 3 de noviembre de 1969; casado desde hace poco más de tres décadas con Alejandra García Valenzuela, con quien tuvo tres hijas: Karen, Alondra y Hailey Cardona García.

Foto: Julio Rodríguez | El Sol de Durango

Consecuentemente desde hace poco más de 45 años radica en la ciudad de Durango, además ha demostrado un talento natural por el futbol, cuando a la edad de 11 años debutó con el selectivo estatal de Durango en el campeonato nacional de Futbol en la ciudad de Oaxtepec, Cuernavaca en los 70’s”, manifiesta el "Toro" Cardona.

Desde entonces empezó su trayectoria futbolística al participar enseguida en el equipo “Benjamín Méndez” de la Liga Guadalupe Victoria, llevándolo desde IV división hasta por fin lograr ascender a la primera y conseguir el campeonato de la liga, de igual forma en lo personal obtener el campeonato de goleo en todas sus categorías.

“Para luego debutar con el entonces famosísimo equipo Marlboro dirigido por el Sr. Don Chevo Soto (QEPD), ganando diferentes campeonatos y luego ser representativo de su liga en torneos estatales. Después de jugar 5 años con el Marlboro paso a militar en el equipo “Analco” en La Liga Barra de Abogados, conjunto dirigido por el Sr. Nicolás Castillo, donde dejo la delantera y juego ya como defensa central y capitán de este equipo, llevándolo a 4 campeonatos”, refirió.

Agregó que para el año 2001 se trasladó a la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos, donde continúo con el gusto por el futbol al jugar para el equipo “LEON” de la Liga “Corsicana Soccer”, en el que consiguió varios campeonatos y obtuvo el premio individual de “Mejor Defensa” por dos años consecutivos.

Luego de cuatro años regresó a la ciudad de Durango, con el equipo Analco ya en la Liga Durango para Veteranos con el cual obtuvo cinco campeonatos alternados al jugar contra futbolistas de la talla de Juan Hernández, Lupillo Castañeda, el portero nacional Adrián Chávez, Gusano Nápoles, Nacho Vázquez, Pedro Duana, entre otros, todos ellos siendo ex profesionales del futbol mexicano.