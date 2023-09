Mega, Trébol y Base Ortega, destacan en la sexta jornada

Luego de celebrarse una jornada dominical más en acciones de la Liga Municipal de Fútbol de Durango, los equipos de Trébol, Base Ortega y el Taller Industrial Mega, son los mandones del certamen con equipos llenos de calidad e individualidades, en todas sus líneas.

Por la vía de la goleada, estos representativos se llevaron la victoria dentro de las acciones de la jornada número 6, con lo que confirmaron querer ser protagonista de este importante certamen futbolero.

De entrada, es importante señalar que luego de haberse ido seis jornadas, es la escuadra del Trébol FC., el once revelación del certamen, representativo que el domingo pasado apabulló con indicador de 8 goles por 2 a la siempre poderosa escuadra de Industrias Diamante.

Liga Municipal de Fútbol de Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Los goles con los que el cuadro de Trébol se llevó el triunfo son responsabilidad del ex Santos Laguna Carlos "El Loco" Cárdenas (2), del ex Cruz Azul Hidalgo Adrián "Camacan" Ayala (2), el ex águila Emit Benítez (2), uno más del ex Chiva Guadiana Eduardo Malacara y la cuenta la cerró el caracolero Uriel Rodríguez.

Por otro lado, el once del Taller Industrial Mega se enfrentó ante el Conchas F.C., equipo al que derrotó con cartones de 5 pepinillos por 0, todo esto gracias a las anotaciones de Francisco Mendoza (2), Luis Da Silva (2) y Manuel de Jesús Martínez.

Liga Municipal de Fútbol de Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El representativo de Base Ortega no se quiso quedar atrás y con aparatoso indicador de 6 goles por 0, sus jugadores apabullaron a la oncena del Serrano, en una contienda en donde los goles del triunfo corresponden al talento de Julio Sifuentes con un hat trick, Angelo Nuñez, Israel Cordova y Jaime "Moncho" Pérez.

En más resultados, el cuadro del Atlético Guadalupe no pudo con Stenner y sucumbió 4-0; finalmente, el Deportivo Rocha y el Expendio Junior no se hicieron daño pues empataron con cartones de 2-2.