Mega y “El Güero” triunfan en la LMFD

Las escuadras del Taller Industrial Mega y la Cremería “El Güero” continúan encabezando las primeras posiciones dentro de las estadísticas de la categoría premier en la Liga Municipal de Futbol de Durango, pues el domingo pasado estas oncenas superaron a los representativos de Industrias Diamante y Taller Hecsa, respectivamente.

De entrada, los líderes generales, el Taller Industrial Mega superó con marcador de 2 goles por 0 a su similar de Industrias Diamante, en una contienda atractiva en la que el actual campeón de la competencia se vio doblegado.

Durante las acciones de este compromiso, las dianas del triunfo fueron responsabilidad de Carlos Contreras al minuto 2 y de penal Adrián Ayala al 29.

Por su parte, el combinado de la Cremería “El Güero”, de una manera más holgada se echó tres puntos a la bolsa, pues a pesar de enfrentar al fuerte representativo del Taller Hecsa, los de la crema se echaron el triunfo al son de 4 goles por 1.

Sin duda alguna, la gran figura de este compromiso fue Cristian Quiñones, pues el ex jugador de los Alacranes de Durango se despachó con un hat trick, mientras que su compañero Eric Cruz anotó uno más, en tanto, el del descuento fue de Miguel García.

Continuando con los resultados de una jornada más del futbol edil, el conjunto de Base Ortega sumó de a tres, pues sus elementos superaron con indicador de 3 goles por 1 a la siempre complicada oncena del Expendio Chutilla. En este compromiso los goles del triunfo corresponden al talento de Giovanni Soto, Salvador Gil y Gerardo “Sapito” Márquez, mientras que el del descuento es de Eber Ávila.

En más resultados, PROFEDUR., cayó ante Su Carnicería Insurgentes Soto mediante un marcador de 4 goles por 0, Orona Méndez doblegó 4 por 2 al once de Mariscos la Tinaja, Tortas Domingo Arrieta goleó 5 por 1 a la Real Sociedad, el Torindus de El Salto no llegó a la cita y por de faul le dio tres puntos al Atlético Guadalupe, los equipos de Sala Frida y Papelería Alan igualaron 2 por 2 y finalmente, el Serrano no se tentó la mano y goleó 13 – 0 al Boca Méndez.