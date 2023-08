No conformes con ser dos de los mejores jugadores de futbol de la ciudad de Durango y su historia, ahora, Jaime “Batata” Correa y Jorge “Huevo” Sosa; unen toda su experiencia y conocimientos en el deporte más hermoso del mundo, para crear y fundar, lo que ya es, el equipo capitalino que militará en la Tercera División Profesional.

Se trata del Centro de Formación Jaime Correa, equipo que el próximo 15 de septiembre hará su presentación en tierras guanajuatenses, en la Tercera División Profesional de la Federación Mexicana de Futbol.

Nace el Centro de Formación Jaime Correa./ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Se trata de dos importantes figuras del balompié duranguense los que hoy encabezan el proyecto, “Batata” y el “Huevo”, quienes con la visión de proyectar al jugador local a categorías inferiores, se dieron a la tarea de crear el Centro de Formación Jaime Correa, una oportunidad de crecimiento para el futbolista alacrán.

Jaime Correa, multicampeón con los Tuzos del Pachuca y Jorge Sosa, campeón en la división de plata con Irapuato, Pachuca y Aguascalientes; se han sumergido en una aventura que no ha sido nada sencilla, sin embargo, comprometidos con la tarea de impulsar el talento de Durango, hoy le dan a la entidad un equipo de futbol profesional y la oportunidad de trascender para los nuevos valores que sueñan con superar lo que ellos, con mucho sacrificio y costales de disciplina, lograron en su etapa de jugadores activos.

Fue Jorge “Huevo” Sosa, quien previo a uno de los entrenamientos, charló en entrevista para El Sol de Durango, en donde detalló todos los por menores que encierran este nuevo proyecto.

Jorge cuéntanos acerca de este nuevo proyecto que encabezan tú y “Batata” Correa.

Es un equipo nuevo en el que buscamos formar jugadores, ya empezamos, es una tarea difícil, pero no imposible. Creo que es importante hacer un buen torneo de inicio, empezar bien, para nosotros es una responsabilidad grande, cumplir con todas las metas no es fácil, tener un equipo de tercera división son muchos gastos, muchas cosas, pero ya estamos aquí y hay que trabajar para que nos vaya bien a todos, sobre todo a la gente de Durango.













¿Es un sueño para Jorge Sosa encabezar un equipo profesional?

Sí, es un sueño, Jaime y yo traemos la misma idea, lo compartimos muchas veces durante mucho tiempo y hoy se nos da picando piedra, trabajando. El primer torneo ya está a la vuelta de la esquina, esperemos que sigan más torneos con el apoyo de los jugadores que se sigan sumando más jugadores, que es lo primordial.

Gracias a Dios nos han abierto la puerta varios patrocinadores, es importante que nos escuchen mínimo, y eso es bueno para llevarlo a cabo con los muchachos, para que tengan buenas cosas, buenos entrenamientos, buena formación para el día de mañana ser competitivos, con la finalidad de proyectarlos hacia los grandes equipos del futbol mexicano.





¿Cuál es el objetivo primordial del Centro de Formación Jaime Correa?

En estos momentos hay que conformar el grupo, ya que esté bien conformado, vienen los registros, empezamos el día 15 en Guanajuato y como te digo, la formación de jugadores es básica a partir de ahí viene la competencia, es muy importante exigirles a los jugadores, también hay que trabajar fuerte para que se den los resultados.









Para el Centro de Formación, ¿la proyección del jugador duranguense es esencial?

Sí, siempre fue y se manejó la prioridad desde un principio, desde la primera vez que hicimos este proyecto dijimos que íbamos a tener el equipo con el jugador de Durango como primordial, tal vez la respuesta del jugador local no fue la que esperábamos, entonces tuvimos que recurrir un poquito con la gente de fuera, que gracias a Dios se trajo Jaime y aquí están colaborando con nosotros para cristalizar este proyecto.

¿Cómo han sido los trabajos que le han dado vida al Centro de Formación Jaime Correa para el diseño del proyecto?

Ha sido difícil, simplemente pagar una renta de Tercera División Profesional no es fácil, todos los gastos que vienen, uniformes, viajes, no es fácil, pero sabemos que con el apoyo de los papás, de los jugadores y de la gente que en verdad se ha sumado con nosotros en el proyecto con patrocinios y nos han abierto la puerta, hay que decirlo, estamos muy agradecidos, esperemos que sigan colaborando con nosotros y sobre todo esperemos que sigan sumando más jugadores y más patrocinadores.

¿Cómo ha sido el apoyo de la Iniciativa Privada hacia el proyecto del centro?

Fíjate que hemos tocado puertas con los empresarios, la gente que conocemos y está con nosotros nos ha respaldado positivamente y eso es importante, siempre nos han escuchado, muchos nos están apoyando y otros que por el momento no han podido sumarse al proyecto nos han prometido que regresarán para solventar los gastos del equipo, todo esto siempre de buena manera y a ellos pues no resta más que agradecerles, a toda esa gente que nos ha respaldado, las puertas están abiertas para que se sumen, incluso, si quieren ser socios al lado mío y del de Jaime, lo pueden hacer, no le cerramos las puertas a nadie, ya estamos dentro, ahora hay que trabajar duro para sacar este proyecto adelante.

¿Qué se viene con el Centro de Formación Jaime Correa dentro de la Tercera División Profesional?

Lo primero es empezar, ya queremos empezar para que esto vaya creciendo, arrancar es lo más difícil, hay que cumplir todos los requisitos con la Federación Mexicana de Futbol, porque es TDP, es profesional, entonces la vemos ya tal cual, con ello se viene el arranque de temporada.









¿Cuándo inician?

Previo al arranque y en el proceso de pretemporada, ayer tuvimos un partido amistoso contra el CBTIS 130, mañana sábado jugaremos contra los Alacranes de Durango, vamos a conseguir más partidos para agarrar ritmo y estar en buen nivel para empezar la competencia el día 15 de septiembre que nos toca en León, Guanajuato, ante el Real Magari y el 22 de septiembre estaremos presentándonos aquí en casa.

¿Aún es tiempo de que jugadores se puedan sumar al proyecto?

Por el momento para la competencia de la Tercera División Profesional los registros ya se han cerrados, pero la visión del Centro de Formación es tener, como club varias categorías, pero igual se pueden sumar, pues en un futuro el proyecto contará con categorías que van desde preescolar, hasta los juveniles para que ahí los jugadores, a base de trabajo y disciplina, vayan escalando peldaños hasta llegar al primer equipo.









¿Cuál es el mensaje para la sociedad y los amantes del futbol en Durango?

Que se sumen, que nos apoyen, en Durango hay mucha gente de futbol y queremos que nos apoyen, vengan a ver los partidos, vamos a jugar de locales los sábados en el CAR Mario Vázquez Raña, a las 11:00 de la mañana. El proyecto está creciendo y camina bien, quiero aprovechar para pedirle el apoyo al Gobierno Municipal de Toño Ochoa, al Gobierno del Estado de Esteban Villegas Villarreal, ojala que nos apoyen, que nos abran la puerta con este proyecto que es para Durango, es trabajo a final de cuentas para muchos niños, para muchos jóvenes.