Norberto Toca de Santiago y su trayectoria de 35 años en el arbitraje

Ya son 35 años de historia dentro del arbitraje profesional y amateur, para Norberto Toca de Santiago, icono de nuestro futbol, icono del arbitraje duranguense, pero sobre todo una gran persona, que ha sabido ganarse el respeto de la comuna futbolera en Durango y que ahora, bajo esta entrevista nos confirma que disfruta ser parte de un partido de futbol como nazareno y que hay Toca para rato.

Su manera de laborar dentro del terreno de juego es singular, su conexión con el futbolista lo han llevado a ganarse el respeto y reconocimiento de quienes han tenido la fortuna de estar en cancha con él como nazareno, es Norberto Toca de Santiago, quien en su momento brilló como futbolista, pero que hoy abre el baúl de los recuerdos y nos comparte su historia en el arbitraje.

Norberto vemos que continúas disfrutando de los partidos como si fuese el primer día, ¿Cómo es que vives los encuentros de futbol en los que estas como árbitro?

Lo disfruto de veras como no tengas una idea, al principio jugaba y arbitraba, pero me encantó el arbitraje, disfruto cada partido a pesar de que lo hago diario, pero lo disfruto y si, así ya son 35 años ininterrumpidos arbitrando.

¿Qué le deja a Norberto Toca de Santiago el mantenerse en el arbitraje?

Lo más satisfactorio del arbitraje es que los 2 equipos vayan a ganar y que metan los goles, entonces uno tiene que hacer todo lo posible para que ellos hagan su fútbol, que jueguen, que se diviertan, y que entienda que el árbitro viene nada más hacer el juez, como árbitro me gusta ver que lo gocen y también el árbitro lo tiene que hacer, porque es lo que nos gusta, entonces, árbitro que no disfruta los partidos, árbitro que no goza, que no se emociona también, entonces no es árbitro.

Toca platícanos ¿cómo es que pues te enamoras de esta tan bonita profesión en el fútbol? de ser árbitro.

Sí mira, yo nací en familia de árbitros, mis 2 hermanos Juan Fernando Toca que en paz descanse y Gerardo Toca, ellos me inculcaron el arbitraje porque yo quería jugar, todos los muchachos queremos jugar fútbol y hasta queremos jugar profesional, pero no sé, es complicado, compañeros han llegado y lo han logrado, duranguenses, pero es muy complicado entonces a mí se me da lo que es el arbitraje por parte de la familia, ellos me dijeron, sabes qué te vas a dedicar al arbitraje, lo hice y me gusto, incluso he llegado a ilustrarme, me capacite a nivel nacional con muchos cursos, porque me apasiona y me gusta enseñarlo también.

¿Cuál es la mejor anécdota que te ha dejado el arbitraje?

Yo pienso que la más la más importante es aquella vez que faltaron los árbitros en ascenso, cuando era primera a, lo que es hoy Liga de Expansión, eran los árbitros de Ciudad Juárez, Genaro Medrano venía como central, él tuvo cáncer, ya falleció -QEPD-, era un miércoles de Semana Santa, entonces yo estaba como cuarto oficial y era un partido de Alacranes contra Acapulco por el descenso, no cualquier partido, venían lo que eran Potros del Atlante, y tras la ausencia de la tripleta tuve que salir al quite y fungir como el árbitro central.

Dentro de los partidos infantiles hay reacciones por parte de los padres de familia cuando sus pequeños están en la cancha, algunas son muy buenas y otras dañan al futbol y sobre todo a los pequeños, en relación a esto ¿Cuál es el mensaje para los padres de familia?

El consejo que les doy a los padres de familia, más que nada es que los dejen libres, que los dejen disfrutar los partidos, ellos tienen que hacer lo suyo, uno ya fue, ya dejemos que nuestros hijos disfruten, hay que enseñarles que se gana y se pierde, la cancha de futbol, el futbol en sí, nos regaló muchos amigos, ahora es momento, que mediante la formación del futbol nuestros hijos hagan sus amistades.

Son varios los prospectos duranguenses que sueñan con el profesional ¿Cuál sería el consejo para ellos?

La preparación es primordial, yo les digo que no pierda el objetivo y se preparen, si tienen un sueño que realizar hay que hacerlo, se vale soñar, tenemos varios prospectos en el fútbol y en el arbitraje hay ejemplos, de los cuáles no se pensaba hasta donde iban a llegar, se trata de sueños, y pues comentarles que el soñar y despertar al siguiente día con esas ganas, con ese ímpetu de lograr los objetivos los va a llevar muy lejos.

¿Hay Toca para rato?

Definitivo, parece ser que sí, mis piernas todavía están bien, psicológicamente estoy sano, físicamente estoy bien y disfruto de los partidos, cualquier partido que me encomiende, ya lo viste ahorita en juvenil mayor, encuentros de mucha relevancia, siempre lo voy a disfrutar y lo mismo voy a hacer, que ellos –los jugadores- lo disfruten, entonces pues hay que hacer lo que a uno le gusta y esto me apasiona.