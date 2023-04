Retomar el slow pitch, los reglamentos, unión y convivencia, es de los retos que enfrentará el presidente de la nueva Liga de Slow Pitch Universitario Lobos UAD de Durango, Sergio Ávila Rodríguez.

Hay que reconocer el gran entusiasmo y el interés de mantener el slow pitch, crear esta nueva liga con la finalidad de seguir este deporte, más de 40 años practicándose, y que permita abrir las instalaciones de la universidad para que se siga practicando este deporte, así lo expresó Ávila Rodríguez.

Nueva encomienda para Sergio Ávila, toma riendas en el slow pitch universitario / Foto: Raquel Carreón | El Sol de Durango

Conocido por llevar muchos años las riendas de la Liga de Slow Pitch del Campestre, además de siempre estar el frente de organizaciones deportivas, Sergio Ávila fue nombrado presidente justo el día de la inauguración, en donde Martín Soriano Sariñana en frente de todos los asistentes le dio esa encomienda, cayéndole de sorpresa.

“Me sorprende porque no me había comentado nada, no tenía el conocimiento que me iba a dar esa responsabilidad, a uno que le gusta trabajar, lo acepto con mucha responsabilidad, hay que formar un equipo para seguir haciendo las cosas, que la liga siga creciendo y que exista y se siga manejando con la camaradería que se está haciendo”, aseguró Sergio Ávila.

La primera jornada se efectuó este pasado domingo, pero en estos días, los representantes de los equipos se reunirán con el presidente, en donde se estructura un equipo de trabajo.

Ante lo anterior Ávila Rodríguez aclaró: retomar el aspecto de lo que era la Liga de Slow Pitch del Campestre, que se perdieron muchas cosas, se retomará el aspecto de reglamentos y situaciones, convivencia, retomar eso y poder organizar a los equipos para que exista una paridad en cada uno de los equipos, que exista respeto en el juego y de los jugadores.