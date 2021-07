Par de victorias para Durango en el Nacional "Conade 2021" en futbol femenil

Gran inicio de Durango en el Nacional de Fútbol Femenil, ganando doble encuentro en los Nacionales Conade 2021, los equipos locales lograron su primer triunfo, respectivamente, en encuentros celebrados en el estadio Francisco Zarco de la capital duranguense.

Dos emotivas victorias del seleccionado Menor dirigido por los entrenadores Atssiel Estrada y Roberto Martiz, que pasó sobre Nayarit al son de 2 goles por 1, dando muestra de talento, desde el minuto 9 con el gol de la camisa número 14 Luz Elena Juárez para abrir el marcador de 1 gol por 0 de Nayarit.

Fue al minuto 15 que la nayarita Valeria Alvarado camisa número 7 descontará para su causa, y así poner el 1 por 1, no fue hasta el minuto 27 que la duranguense Carmen Itzel Burciaga ampliara el marcador en favor de Durango y así solo concluir con el tiempo reglamentario para superar por 2 a 1 de Nayarit.

Asimismo dentro de la categoría Mayor no se quedaron atrás y dominaron al representativo de Quintana Roo desde los primeros minutos con varias llegadas que gracias a la portero rival no sufrieron daño, no fue hasta el minuto 16 que la camisa número 17 Astrid Silva abriera el marcador en favor de Durango para el 1 por 0 de las quintanarroenses.

El segundo gol de Durango cayó al minuto 20 por conducto de Edith Paloma Núñez camisa número 7 para el 2 por 0 de Quintana Roo, para llegar a la conclusión del primer tiempo, e irse al descanso donde los entrenadores Atssiel Estrada y Roberto Martiz charlaron con sus dirigidas.

Foto: Julio Rodríguez | El Sol de Durango

En el segundo tiempo las duranguenses continuaron con el dominio y lo dejaron claro al minuto 51 con gol de la jugadora número 19 Deisy González quien empujó el esférico al fondo de la red para el 3 de Durango por 0 de Quintana Roo, marcador que predominó hasta concluir el tiempo reglamentario

Durango se llevó las victorias en las categorías menor y mayor en el inicio de las acciones del futbol de los Nacionales Conade 2021, los equipos estatales de Durango lograron su primer triunfo, lo que las motiva a salir mañana que se enfrentarán al equipo de Quintana Roo en la categoría Menor y a la CDMX en la Mayor y buscarán la segunda victoria que las enfilaría a la clasificación para la siguiente ronda.

En Juegos para Mañana Jueves 1 de Julio, Durango vs Quintana Roo Menor 16:00 horas, Durango vs CDMX Mayor 18:00 horas.

Los resultados de la jornada 1 son: Hidalgo 5 - 1 Sonora Mayor, Jalisco 2 - 1 Nuevo León Mayor,

Nayarit 2 - 2 Baja California penales gana Baja 7 - 6 en muerte súbita Mayor, Baja California 3 - 1 Guerrero Menor.

En otros resultados Hidalgo 6 - 0 CDMX Menor, Tamaulipas 3 - 2 sonora Menor, IME 1-0 Quintana Roo Menor , Durango 2-1 Nayarit Menor y Durango 3 - 0 Quintana Roo Mayor, cerrando CDMX 1 (3) - 1 (2) IME Mayor, Gana CDMX en penales.