"Pili" Quiñones; ejemplo académico y deportivo del ITD 

El Instituto Tecnológico de Durango está de manteles largos pues los Burros Blancos cumplen 73 años de excelencia académica y de forjar a los grandes profesionistas y deportistas de Durango. Se han ido 73 años de acontecimientos, de historia, de grandes pasajes en donde el deporte y el tema académico se han fusionado para darle vida a personajes que, sin duda alguna, le han dado lustre a nuestro tan amado Durango.

A base de los mismos valores y conocimientos adquiridos en el Instituto Tecnológico de Durango, tal es el caso del gran deportista, del líder estudiantil, del amigo, el estupendo ser humano, el padre, esposo, del hijo, Jesús Eduardo “Pili” Quiñones Gamiz.

Quien este lunes recibirá la presea “Orgullo Guinda” Tras la celebración es momento de celebrar una vez más el tradicional juego del recuerdo, ahí, el Grupo de Ex alumnos Unidos por el Tecno, acompañados de la directora del ITD., la M.C. Isela Flores Montenegro, entregarán la presea “Orgullo Guinda”, a uno de los mejores deportistas que con mucho orgullo ha portado los colores guindiblancos, Jesús Eduardo “Pili” Quiñones Gamiz. La trayectoria de Quiñones Gamiz es extensa, es egresado del ITD de la carrera de informática, fue vicepresidente del CESA en el periodo 1998-1999, presidente de la sociedad de alumnos del ITD 1999 2000.

En el ámbito deportivo participó en cuatro Juegos Nacionales Intertec´s, es Campeón Nacional de Intertec´s en el 1998 en Chihuahua, Subcampeón en 1996 de los mismos Intertec´s que se celebraron en Durango, cuando representó los colores guindiblancos en tres ediciones aportó para obtener el challenger de Intertec´s, fue preseleccionado nacional por la U.A. de N.L., para representar a México en la Universiada Mundial que en 1997 se celebró en Italia, fue jugador de Alacranes de Durango, es miembro activo del Grupo de Ex Presidentes del CESA ITD., entre otras.

El mismo “Pili” Quiñones Gamiz, charló en entrevista para El Sol de Durango, en una charla en la que compartió sus inicios en el futbol, el gran orgullo de ser parte de la historia del Instituto Tecnológico de Durango y además, agradeció a quien fue pieza fundamental en esa formación que lo llevaron a ser un gran estudiante, un excelente deportista, pero, sobre todo, una mejor persona, de eso y mas hablo en la siguiente entrevista:

¿Para Jesús Eduardo Quiñones Gamiz que representa el ser egresado del Instituto Tecnológico de Durango?

Académicamente es un orgullo haber egresado del ITD por la calidad educativa que tiene en todo el país, por la exigencia que tiene, soy muy orgulloso, y deportivamente, fue la mejor etapa deportiva de mi vida, porque ahí juegas por defender los colores de una institución, por lo que representan sus valores y eso me hizo conocer muchos lugares, obtener campeonatos y tener infinidad de amigos.

¿Que representa defender los colores guindiblancos del Instituto Tecnológico de Durango?

El haber portado el uniforme guinda y blanco y del Instituto Tecnológico de Durango, fue motivo de orgullo y honorabilidad para mí, porque lo defendí con mucha gallardía y con mucha pasión, son de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, y la herencia que dejó el deporte en esa parte de mi vida se ha quedado hasta la actualidad, porque he podido transmitirla a diferentes generaciones a través de la formación y la promotoría.

¿Cuáles son los inicios de “Pili” en el futbol soccer?

Inicie jugando desde niño, debería haber tenido 7 o 8 años cuando jugaba en las ligas infantiles de la Mano Amiga, yo jugaba con un equipo que se llamaba Tintorería Ralise, ahí fueron mis inicios y fue donde me empecé a desarrollar futbolísticamente.

¿Cuál es la trayectoria de Quiñones Gamiz en el soccer? En el futbol infantil y juvenil representar en varios nacionales a mi estado y haber participado en el Torneo Benito Juárez, por lo que representa, ya que son los torneos más importantes en esas categorías, a nivel estudiantil ser campeón con el ITD, en Chihuahua en el 1998, y haber sido considerado para la selección que fue a la Universiada Mundial, con la UA de NL, y profesionalmente, haber estado en Alacranes de Durango, en la época maravillosa del futbol de Durango. Para Jesús Quiñones, los valores son una parte esencial en la vida diaria, es por eso que la disciplina, su compromiso y responsabilidad por trascender lo han llevado a ser todo un ejemplo para los jóvenes deportistas y estudiantes de Durango, pero para solidificar esos valores, él siempre lo ha dicho, fue muy importante su gran maestro.

“El Güero" de la Parra, por lo que argumentó: Nada de esto hubiera sido posible si no hubiera tenido a mi mejor maestro de vida que fue Jesús Arturo “El Güero” de la Parra Cuervo.

Fue un gran tutor, un gran formador, un maestro que me acompañó durante todo el proceso durante en el Tecnológico y que logró, definitivamente, sacar lo mejor de mí, completamente e hizo de mí una mejor persona. Finalmente, “Pili” Quiñones indicó lo que significa recibir la presea “Orgullo Guinda”: Para mí es un honor, me siento muy honrado, muy agradecido con el Grupo de Ex Alumnos Unidos por el Tecno y con la directora del ITD, la M.C. Isela Flores Montenegro, quien avala la entrega de la presea “Orgullo Guinda”.