El boxeador duranguense, Miguel Ángel “Piolín” Martínez hizo su debut en el Campeonato Mundial de Boxeo que se realiza en Uzbekistán, en donde comenzó con victoria por decisión unánime ante Petric Nejc de Eslovenia.

Te puede interesar: Checo logra la pole: saldrá primero en el Gran Premio de Miami

En la esquina azul, al duranguense le dieron la victoria cuatro de los jueces con puntaje de 27.30 puntos de cada uno de ellos.

“Piolín! Martínez con su primer triunfo en Uzbekistán / Foto: cortesía | Asociación de Boxeo del Estado de Durango

En peso de 67 kilogramos, el “Piolín” Martínez continuará la actividad en próximos días en espera de rival.

Con la mirada bien puesta en lo que quiere llegar a ser en el mundo del boxeo, el pugilista que empezó en el mundo del boxeo en el gimnasio El Refugio va por buen camino y cuenta con las bases bien firmes para ser de los grandes.

Se encuentra en Uzbekistán desde el 30 de abril, el campeonato finalizará el 14 de mayo, en donde además de el se encuentran los mexicanos, Óscar Castañeda Jiménez, Miguel Vega Barreras, César Morales Ireta, Marco Verde Álvarez, Héctor Aguirre Martínez, Rogelio Romero Torres, Carlos Rodríguez y Javier Cruz Hernández.

También ya tuvo participación Marco Verde Álvarez, originario de Sinaloa en donde cayó ante el peleador de Uzbekistán.

“Piolín! Martínez con su primer triunfo en Uzbekistán / Foto: cortesía | Asociación de Boxeo del Estado de Durango

En meses pasados el “Piolín” Martínez representó a Durango en el Nacional Elite de Boxeo que se efectuó en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM) en la Ciudad de México, donde se colgó la medalla de plata en la categoría de Welter Ligero, esto al caer ante uno de los anfitriones, César Donovan Morales.

Es importante mencionar que el duranguense y el resto de la delegación mexicana viajó con apoyo de la Federación Mexicana de Boxeo, además del Comité Olímpico Mexicano, al campeonato que es avalado por la IBA, así como apoyo del gobierno del estado de Durango.

En el pasado ciclo olímpico, Miguel Ángel Martínez tenía amplias posibilidades de estar en Tokio, sin embargo debido a la pandemia no pudo continuar con los procesos de eliminación, puesto que varios de los eventos se suspendieron y ya no se pudieron reprogramar, pero eso no le permeó el continuar con su pasión, el pugilismo.