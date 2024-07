“Piolín” Martínez, el duranguense que representará a México en París 2024

Faltan 24 días para que comience la justa deportiva olímpica más importante a nivel mundial, París 2024 prácticamente está a la vuelta de la esquina y Durango tiene un gran representante, se trata de Miguel Ángel “Piolín” Martínez Ramírez, el pugilista que ya marcó historia.

Su pasaporte a las olimpiadas lo consiguió en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Santiago de Chile, en donde se colgó la presea de plata y con ello ser el segundo pugilista que llega a instancias olímpicas.

Desde hace 52 años cuando Juan Francisco García Guerrero (QEPD) que Durango no tenía un representante en las orejas de coliflor, fue en Munich 1972, ahora una nueva aventura y con un representante lleno de mucha disciplina se volverá a ver.





Desde niño siempre al lado de su abuelo que también fue boxeador, Heriberto Ramírez quien apenas hace poco tiempo partió de este mundo, y “Piolín” siempre decía que iba a llegar a las olimpiadas gracias a él y se lo prometió muchas veces, por lo que seguramente donde quiera que esté, se encuentra muy orgulloso.

"Siempre he dado un paso a la vez, pero ahora he dado un paso más grande", fueron palabras dichas en exclusiva a El Sol de Durango una vez que regresó de los Panamericanos.

Formado en el gimnasio de El Refugio con Moisés Aguilar, y donde hace algunos días en una visita exprés a Durango estuvo justamente ahí como parte de su preparación.









Siempre en honor a su abuelo

Respecto al día donde consiguió su lugar a París 2024 expresó, "Desde que inicié en el boxeo lo hice con un poco de indisciplina, estaba en deporte, pero mi abuelo qdep me dijo que solo me tenía que dedicar a uno, le prometí a mi abuelo que un día voy a ser muy bueno, también le dije que me iba a volver campeón mundial…

Su pasaporte a las olimpiadas lo consiguió en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Santiago de Chile / Foto: archivo / Raquel Carreón / El Sol de Durango

… el estuvo con esa mentalidad y me dijo que estando aquí o arriba espero verte que lo logres, no solo que lo digas sino que lo cumples, yo le dije que lo iba a lograr y se lo prometí", expresó el subcampeón panamericano.

“En el momento donde tuve la competencia más importante de mi vida, me tocó ganar, el sacrificio, lo primero que pensé fue en el, me dio una felicidad y sentimiento de lo que le había prometido”, dijo con gran emoción el boxeador duranguense.

¡𝗟𝗢𝗚𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗘 𝗔 𝗣𝗔𝗥Í𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟰! 🎫



El boxeador nacional, Miguel Martínez 🇲🇽, se instala en la gran final de los -63.5 kg en Juegos Panamericanos #Santiago2023; obtiene su clasificación a Juegos Olímpicos @Paris2024 🇫🇷. Mañana disputará el oro ante Wyatt Sanford 🇨🇦. pic.twitter.com/hE8W10pkc1 — CONADE (@CONADE) October 26, 2023

"Quiero poder darle a Durango, a México, a mi abuelo que está allá arriba, al gimnasio, una medalla, no de bronce, ni de plata, la de oro de Juegos Olímpicos", destacó el duranguense.









Logros mundiales

El camino para llegar a París ha sido trabajo de muchos años, incluso fue multicampeón en Olimpiadas Nacionales, hoy Juegos Nacionales Conade.

En el 2019 le llamaron el mejor boxeador del torneo de la Copa Cinturón, en evento que se realizó en Ecuador, su sueño en Tokio 2020 se vio frustrado por la pandemia, pero aun así no bajo la guardia y para el 2023 participó en el Campeonato Mundial de Uzbekistán, consiguiendo un quinto puesto.

En este año estuvo en el Torneo Internacional BOXAM 2024, al caer en la tercera ronda de la competencia por decisión dividida ante Amit Kumar de la India, la cual se llevó a cabo en Alicante, España.

Formado en el gimnasio de El Refugio con Moisés Aguilar, y donde hace algunos días en una visita exprés a Durango estuvo justamente ahí como parte de su preparación / Foto: cortesía / Comité Olímpico Mexicano

Hace unos cuantos días que consiguió el campeonato en el Golden Belt, “Nicolae Linca”, que se celebró en Targu Mures, Rumania, en la categoría de los 63.5 kilogramos luego de que el réferi suspendiera el combate.









El equipo detrás de "Piolín"

Detrás del boxeador hay mucha gente que han sido parte fundamental del proceso, entre ellos se encuentra Mauricio Paz quien es el nutriólogo, porque sin el no daría el peso, así como sus entrenadores, Abel Vargas, Octavio Robles, Gerardo Marrón, Francisco Bonilla (DEP).

En el 2019 le llamaron el mejor boxeador del torneo de la Copa Cinturón, en evento que se realizó en Ecuador / Foto: cortesía / Federación Mexicana de Boxeo





El duranguense agradece a la Federación Mexicana de Boxeo y la Conade, además del Instituto Estatal del Deporte (IED) y al gobernador de Durango, Esteban Villegas, sin dejar de lado a Moisés Aguilar quien siempre lo ha apoyado en todo momento y sobre a su familia que son sus principales patrocinadores y promotores para seguir con su sueño.