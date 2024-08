“Piolín” no piensa en el boxeo profesional

Las primeras palabras que dijo el boxeador duranguense, Miguel Ángel “Piolín” Martínez a su llegada a Durango después de su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, fueron que no se dedicará al boxeo profesional, entre sus planes está el terminar la escuela, estudiará Entrenamiento Deportivo.

“No me esperaba que fueran a llegar todos al aeropuerto, es una sorpresa y se siente bonito que me reciban, a pesar de que no fue algo que esperábamos en las olimpiadas, aquí están en las buenas y en las malas”.

Tengo pensado solamente descansar una semana y meterme a la escuela, terminar mi preparación académica, estudiar entrenamiento deportivo y saber todo lo que conlleva este tema, palabras dichas por el olímpico duranguense.





Asimismo aclaró que puede que tenga algún pensamiento muy cambiante y ahí es donde tengo que pensar si aun va a olímpicos a Los Ángeles o hacia donde se va a dirigir, “no tengo planificado que va a pasar, lo que quiero en estos momentos es terminar la escuela”.

Por su parte su madre, Rosa Idania Ramírez Soria, en medio de la emoción y con lágrimas: Estoy muy contenta de que ya esté aquí, por orgullosa de el, desde aquella competencia, cumplió su sueño que tanto anhelaba.









Preparado para lo que viene

Tengo que estar preparado para cualquier cosa que llegue a tener y estar listo, más delante me pondré a platicar con todo el equipo de mi cuerpo técnico y puede ser que haya sorpresas, aun no me han dicho nada, expresó aun con sorpresa por su recibimiento en el aeropuerto.

Referente a los apoyos del máximo órgano del deporte federal, la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que dirige Ana Gabriela Guevara, aseguró que en su caso siempre se estuvo al pendiente y se le dio lo que se necesitaba, dijo que algunos deportistas pueden exigir mucho, pero en el caso del duranguense se le dio todo lo que se ocupaba.

Les agradezco a todos los duranguenses que siempre estuvieron al pendiente, les agradezco demasiado, que todos entiendan que en deporte a veces se gana y a veces se pierde, hay que seguir para disfrutar otras competencias, finalizó el duranguense.