“Piolín” se irá a USA a entrenar profesional con PBC

Hace algunos días se reunió en CMDX con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo con sede en México y en exclusiva para El Sol de Durango, el pugilista duranguense que estuvo en Juegos Olímpicos París 2024, Miguel Ángel Martínez “Piolín” Ramírez, expresó que se dedicará al profesional y ya prepara su debut.

Emigrará a Estados Unidos con la empresa Premier Boxing Champions (PBC), donde hará su entrenamiento, “aún no está tan concreto, ya se están haciendo las negociaciones para saber cuántos años voy a estar en la empresa, existe la posibilidad de que haya más empresas que puedan ofrecer algo más”.

Asimismo expresó que ya lo había platicado con sus compañeros, amigos, con la familia y con gente que me lo han apoyado, por ello se hizo la visita a CDMX con uno de los presidentes más grandes del boxeo, “de ahí surgió que ya estamos listos para dar el salto al profesional”.





Por lo pronto tendrá que esperar ofertas, renegociaciones, entrenadores, debut, están en planificación de donde va a ser, cuándo, cómo.

Mientras se concreta ya todo, “Piolinchenko” se mantiene en forma, en cualquier momento puede llegar una competencia o fogueo internacional, por lo que tiene que estar preparado para lo que venga.

Referente a que si ya se encuentra con esas aptitudes para el profesionalismo, comentó, "ya me siento con las habilidades, en toda mi trayectoria como boxeador olímpico tuve mucho fogueo internacional, me hace falta más entrenamiento, más aprendizaje, en el boxeo nunca se deja de aprender, me siento al cien por ciento, hay que darle más entrenamiento".

Por el momento el boxeo es uno de los deportes que quedan fuera de lo que Juegos Olímpicos, pero en dado caso que la decisión sea otra y que se pueda tener en Los Ángeles 2028, Miguel Ángel aclaró, “directo al profesional, concentrado en eso, es lo que sigue para Miguel Martínez”.