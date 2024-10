El boxeador duranguense que estuvo en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, ya piensa en el pugilismo profesional, Miguel Ángel “Piolín” Martínez Ramírez declaró a esta casa editora que si piensa ya en esa faceta, además ya porta la piel de nuestra Carrera de la Revolución Viva Villa.

Y es que hace poco más de tres semanas se hizo el anuncio que el boxeo ya no formará parte como deporte olímpico, por lo que su ciclo ha terminado y tiene que seguir el siguiente paso.

“Piolín” ya piensa en el profesional / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En Imperio Deportivo, “Piolinchenko” como también le dicen, confesó que: en las páginas oficiales de la IBA, el boxeo ya no está, es el momento de irme al ámbito del profesionalismo, ya llegué hasta lo máximo en lo amateur y ahora sigue llegar al máximo y mantenerme dentro de las grandes ligas, ese es el nuevo Piolinchenko.

Por el momento se ha mantenido corriendo y haciendo fuerza, algo de sombra, por el momento no se tiene algo programado.

Entrenará en Estados Unidos

“Estoy en negociaciones, estoy esperando y probablemente me vaya para Ciudad Juárez y de ahí me vaya a Estados Unidos, puede ser en San Antonio o California, están checando quien ofrece más y como eso se tarda, por eso al momento solo me estoy manteniendo”, dijo el boxeador olímpico.

A su llegada a Durango de París, Miguel Ángel Martínez aseveró que quería otro ciclo olímpico, sin embargo debido a las modificaciones de la Asociación Internacional de Boxeo, se decidió que ya no fuera tomado, por ello la decisión de seguir otro rubro.

A inicios del 2025 también retomará sus estudios, ya que quiere ser entrenador deportivo en un futuro, por lo que se tiene que preparar y ya está dentro de sus metas.

Premio Estatal del Deporte

Por otra parte es de los nominados para el Premio Estatal del Deporte 2024, ante lo cual declara: ha sido una trayectoria larga la que he tenido, y ahora llegando a la máxima justa, puede ser que también me pueda llevar esa victoria, ahora solo hay que esperar el jurado, si todo sale bien y me toca la victoria, estaré muy feliz.

“Voy a esperar y ojalá me toque, así como en el 2019, ese momento fue muy feliz, ahí se ve toda la trayectoria”, aclaró.

Carrera Viva Villa

"Piolinchenko", es de nuestros invitados especiales para la Carrera de la Revolución Viva Villa, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 17 de noviembre, siendo el punto de meta y salida en las instalaciones de nuestra casa editor.