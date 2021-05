¡Prepárate! iniciará inscripción para escuelita de futbol Alacranes de Durango

Luego del lapso vacacional se regresa a la actividad en el club Alacranes de Durango, con la invitación abierta a todos los niños y niñas para que formen parte de la Escuelita de Futbol Alacranes de Durango, con infantes desde los 6 hasta los 12 años de edad, iniciando el próximo 31 de mayo la acción en cinco diferentes categorías.

Con monitores especializados y con un rumbo fijo y objetivo de formar parte de la escuela que entrena con profesionales del balompié local, Alacranes de Durango.

Las inscripciones están abiertas, nos dice Ciro Castillo, presidente del Club Alacranes de Durango, con el regreso de la Escuelita de Futbol Alacranes de Durango, teniendo un costo de inscripción de 400 pesos, con horarios de las 16.30 a las 18.30 pm, los Lunes, martes y miércoles de cada semana.

Sera dentro de las categorías: Sub 6 para nacidos en 2015, Sub 8 para nacidos en 2013-2014, sub 10 para infantes del 2011-2012 y la categoría sub 12 para jovencitos nacidos en el 2009-2010.

Como requisito indispensable para la enseñanza del futbol, es el uso de cubre-bocas, Gel Antibacterial y llevar hidratación personal cada alumno.

Para una mayor información comunicarse al teléfono 618 130 15 83 o en la oficina del club de lunes a viernes de 9.00 am a 14.30 pm y de 16.30 a 18.30 pm, inscribe a tu niño o niña y entrena con los mejores monitores de nivel profesional en nuestra ciudad, en la escuelita de futbol Alacranes de Durango.