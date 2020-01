PROFEDUR a defender la corona

El ayuno futbolero en la categoría premier de la Liga de Futbol Municipal de Durango ha llegado a su fin, pues este domingo se celebrará la jornada número uno del torneo de clausura 2020, con un equipo del PROFEDUR, que luego de ser campeón, una vez más, llega decidido a llevarse la corona de tan importante campeonato, el mejor y el más longevo de la ciudad de Durango.

Para el arranque de este campeonato las acciones no serán nada sencillas para el actual campeón PROFEDUR, pues en la primera fecha a los ferreteros les toca enfrentar a su similar del Productos Selectos Don Cruz, en lo que sin duda alguna es el compromiso más atractivo en este inicio de certamen.

El duelo entre PROFEDUR y Productos Selectos Don Cruz arrancará a las 10 de la mañana en el campo Rodríguez.

Por otro lado, la escuadra sub campeona de Escorpión Gamiz, ahora se denominará Gamiz Carnicería Don Ada, este representativo se enfrentará ante la Real Sociedad, en compromiso pactado para las 14:00 Horas en el campo Rodríguez y en donde el cuadro de los galleros es favorito.

En otro compromiso, la oncena de Aguas del Municipio de Durango le dará la bienvenida al combinado de AIDSA Morga, actual campeón de la primera división de esta liga de futbol. Ellos se enfrentarán a las 8 de la mañana en el campo Rodríguez.

También a las 8 de la mañana pero en el campo de la Piedrera, el representativo de Instalaciones Eléctricas de Durango que dirige Oscar Vázquez y Edgar Hernández, se enfrentará al novedoso representativo del Orona Méndez.

En más compromisos: Expendio Chutilla Vs. Atlético Guadalupe a las 8 de la mañana en el Mendivil; Cremería el Güero Vs Con Arte 12:00 P.M., en el Rodríguez; Juventus Vs. Servicios Drilling a las 10:00 A.M., en el Mendivil; Hesa Vs. Hospital SJB a las 2 de la tarde en el Mendivil; Papelería Alan Vs. Norvak a las 4 de la tarde en el Rodríguez; Transportes Haro Vs. Sala Frida a las 12:00 P.M., Mendivil y Pachuca Lobos Vs. Boca Méndez a las 16:00 Horas en el Mendivil.