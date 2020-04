Promesa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Diego Campillo

El jugador de futbol que defiende los colores de las Chivas Rayadas del Guadalajara y de Selección Nacional Mexicana, el duranguense Diego Campillo del Campo, al encontrarse en casa por esta situación tan amarga del Covid-19, charló con El Sol de Durango, en donde compartió acerca de su gran momento futbolístico que lo tienen a solo un paso de llegar a la Liga MX.

Los sueños de Campillo del Campo están intactos y en estos momentos su meta es clara, llegar a ser jugador del Deportivo Guadalajara –Chivas- en la primera división nacional.

La ruta para ser parte del equipo más popular en México no ha sido sencilla, la milla la ha recorrido Diego, pues es importante recordar que, desde muy pequeño como delantero defendió los colores de la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana”, equipo con el que tuvo la oportunidad de viajar a España para ser parte de la Top Training Cup.

Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Sus importantes actuaciones con el cuadro de la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana”, en eventos y campeonatos nacionales, lo llevaron a ser observado por las fuerzas básicas del Deportivo Guadalajara, equipo que desde los 16 años lo tiene repatriado en su casa club y que ahora, lo tiene consolidado como defensa central.

En estos momentos y gracias al gran futbol que expone sobre el terreno de juego con las Chivas del Guadalajara, lo han llevado hasta Selección Nacional Mexicana, pero es mediante la siguiente entrevista que Diego nos platica por el gran momento por el que está pasando.

¿Dónde empieza la carrera futbolística de Diego Campillo del Campo?

Empecé a jugar futbol en la escuela en donde estudiaba a los 6 años de edad y así se me fue dando, esa actividad la tome más como un deporte no como algo a lo que me quería dedicar y cuando entre a la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana” me empezó a gustar más y ya lo tomé más en serio.

Foto: Cortesía | Diego Campillo del Campo

Platícanos sobre esa transición, pues en Durango eras delantero y ahora, eres defensa central de la sub 20 del Deportivo Guadalajara.

Yo en Chivas Guadiana era delantero, pero cuando llego a las fuerzas básicas de Chivas, casi no me tocaba jugar de punta sino de diez, y ahí había muchos jugadores que tenían varios procesos y pues me fueron bajando, aprovechando mis cualidades físicas pues soy alto, tengo buena lectura de juego y pues, así como, poco a poco, me hicieron defensa central.

Foto: Cortesía | Diego Campillo del Campo

¿Qué ha pasado en la carrera de Campillo del Campo al ir escalando peldaños por las distintas categorías?

Es un proceso bonito, porque prácticamente ya estoy en la antesala de primera división, ya sub 17 era como etapa de formación y ahora en la sub 20 es estar pisando primera división continuamente, entrenando con el primer equipo, en donde hay que demostrar todo lo que aprendiste sobre la cancha.

¿Cuáles son tus metas con el Deportivo Guadalajara?

Para mí lo mejor sería quedarme en Chivas, buscar una carrera larga ahí, a corto plazo me gustaría una pretemporada y un debut, a mediano plazo quiero ser campeón con Chivas, no me quiero ir de este equipo sin ser campeón y pues a largo plazo y con el trabajo ya se vendrán muchas cosas.

Foto: Cortesía | Diego Campillo del Campo

La situación que estamos viviendo por el Covid-19 ¿Es un problema grave para el futbolista profesional?

Como jugador afecta porque te parten tus planes, te parten la temporada, frenan todo, y es como una pausa que en el futbol se dan muy pocas veces, es muy difícil hacer una pausa tan larga, pero hay que sobrellevar la situación de la mejor manera y nos estamos cuidando mucho para que pase rápido esta situación y poder regresar a las actividades.

¿Qué pasará con las categorías de la FEMEXFUT, como la sub 20, en donde sus campeonatos pues prácticamente se han suspendido?

He leído el comunicado oficial, se han suspendido los torneos de la sub 13 y hasta la sub 20, al parecer harán un torneo de copa en Toluca, no se han definido fechas ni nada, pero al momento es lo único que hay.

Foto: Cortesía | Diego Campillo del Campo

Finalmente, Diego, ¿Cuál sería el mensaje para todos aquellos jovencitos, que al igual que tú, anhelan llegar a ser futbolistas profesionales?

Si tienen un sueño no lo dejen, si dudan o algo, la verdad es que no sirve nada, hay que darle hasta que tope y hay que echarle muchas ganas pues son muchas las oportunidades que hay en todos lados, la clave es buscarlas.