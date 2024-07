Rafa Jaime denuncia haber sufrido un mal trato en el tren de España

Rafa Jaime Jaramillo es el nombre de un destacado deportista, un alpinista invidente que hoy denuncia públicamente una mala experiencia que le sucedió recientemente en un viaje de trabajo a España, país que ha visitado en al menos seis veces. Rafael Jaime Jaramillo, el primer invidente en llegar a la cima del Monte Everest, compartió un video en sus redes sociales donde explica sobre aquel suceso que lo hizo enojar.

“Recientemente estaba viajando a España por mi trabajo, tengo la oportunidad ir a diferentes países a dar conferencias, o por el tema de mis experiencias deportivas voy a muchos lugares y muchas de estas ocasiones me ha tocado viajar solo, he tenido viajes solo tanto en el mismo país donde yo vivo en México, como en otros continentes, países, otras culturas”, comienza a decir en su video publicado este mismo lunes 22 de julio.

"Era importante contarles (…) qué pasa con toda la gente que se les niega un servicio, que son rechazados, minimizados, que se les trata mal, gente que está lidiando y se les cierran las puertas del mundo y los tratan mal" / Foto: Cortesía

Agregó en que ha viajado seis veces a España, lugar en el que asegura sentirse muy cómodo por diversas situaciones como el idioma, accesibilidad, sobre todo porque recordó que su ceguera y las necesidades que ésta le demanda.

Sin embargo en su más reciente viaje se enfrentó a una mala experiencia. Y es que solicitó asistencia en el tren de España, que implica que le faciliten el acompañamiento de una persona, que lo desplaza y le apoya por un tiempo.

Específicamente llegó a Chamartín, España, de donde tomaría el transporte para llegar a Vitoria-Gasteiz, donde participaría en un triatlón Ironman, e incluso llevaba consigo una bicicleta en su funda con rueditas.

“Cuando voy a solicitar asistencia, lo que he hecho en muchas ocasiones, había una señorita que estaba atendiendo y que cuando mi tren sale a tal hora, que yo llegue ahí a la 1:00 o 2:00 de la tarde, y mi tren salía a las 5:40 de la tarde”, sin embargo le cuestionaron de su bicicleta, “y me dicen es que ustedes no han entendido que nosotros no somos sus nanas para andarlos cargando y llevarles sus cosas, y le digo que no estoy esperando que carguen mis cosas, que simplemente estoy esperando asistencia”.

Sin embargo todo se tornó complicado ante la mala atención de la mujer española, lo que generó molestia en Rafa Jaime, un invidente que requería de esa asistencia para poder abordar el tren. Le negaron el apoyo en repetidas ocasiones, e incluso según acusa, fueron sumamente desagradables con él. La situación derivó en Rafa Jaime sentimiento de frustración, enojo, pero también lo hizo sentir vulnerable.

“Era importante contarles (…) qué pasa con toda la gente que se les niega un servicio, que son rechazados, minimizados, que se les trata mal, gente que está lidiando y se les cierran las puertas del mundo y los tratan mal, esa gente ya no tiene muchas ganas de salir de casa, esa gente con discapacidad u alguna otra condición”.

Pide mayor empatía y respeto, pues asegura que por este tipo de casos, muchas personas tienen aún pavor para salir al mundo, pues existe el temor del rechazo.