Reacción de Reyes, el invicto en el Castillo lo mantienen

Que manera de volver de los Reyes de Durango, ya que de ir perdiendo todo el encuentro, en el último periodo sacaron la casta y terminaron con el triunfo de 91-83 ante Frayles de Guasave y con ello el liderato de zona en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) y además el invicto en El Castillo.

Es así como los Reyes suman hasta el momento 13 victorias, y prácticamente ya se apuntan a los play offs.

En el primer periodo las canastas estuvieron prácticamente parejas y los números lo indicaron, ya que con un 23-23 tenían a la afición al borde de la butaca.





Para el segundo periodo, el equipo que es dirigido por Joel “Sugar” Ortiz se empezó a mostrar un tanto desconcentrado, además de que José Salaam y Francisco Acosta de los Frayles tuvieron actividad debajo del tablero.

Quien más lució del lado de Durango fue el juvenil Edwin Montelongo, ya que con motivación aportó robos, pero no fue suficiente y se fueron a los vestidores con desventaja de 42-47.

Se volvió a las actividades en la duela y los Reyes no regresaron de la mejor manera, incluso tuvieron que hacer cambios constantes, porque las canastas no caían, la pelota topaba en el aro pero no se incrustaba, a pesar de los esfuerzos de Jorge Chávez, Alan Matrón y David Lopez, así como Terry Win, la derrota parcial indicaba 58-69.

Faltaban los últimos diez minutos y era mandar toda la carne al acelerador si no podían tener su primera derrota en su casa, por lo que los Frayles se desesperaron y esto fue aprovechado por los Reyes a tal punto de darle la voltereta al marcador y con ello continuar con el invicto en su castillo con números de 91-83.

Los mejores a la ofensiva por Reyes fueron Will Brown con 34 puntos, Eder Herrera con 17 y Terry Win con 11.

El siguiente compromiso para Reyes es ante Gallos de Aguascalientes y para la otra semana van a Guasave y Mazatlán, cierra el sábado 10 de agosto en el Auditorio del Pueblo.