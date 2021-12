Realizan ceremonia de clausura de la InterUniversiada 2021

La directora del Centro de Desarrollo del Deporte Universitario de la UJED., Saraí García Astorga, en compañía del secretario General el M.C. Julio Gerardo Lozoya Velez y Tomás Palomino Solórzano, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, premiaron y clausuraron la Inter Universiada 2021.

Fue la directora del Centro de Desarrollo del Deporte Universitario (CEDDU), Saraí García Astorga la encargada de brindar un mensaje de bienvenida a los presentes, en donde destacó el agradecimiento a todos y cada uno de los involucrados en esta Inter Universiada 2021.

Fue el turno de entregar medallas y reconocimientos a cada uno de los jóvenes universitarios que consiguieron la victoria en las diferentes disciplinas deportivas que componen la Inter Universiada 2021, comenzando con los deportes individuales, como atletismo, natación, taekwondo y ajedrez en donde una larga lista de jóvenes atletas recibieron sus medallas.

Para dar paso a los deportes de conjunto, en donde las chicas de la Famen recibieron la medalla de segundo lugar en la disciplina de baloncesto, mientras que las chicas del CCH recibieron la medalla de primera lugar, en la rama varonil los integrantes del equipo de la FCCFyD resultaron los campeones, mientras que la FAMEN como subcampeones.

Dentro de la disciplina de voleibol de sala, en la rama femenil el equipo de la FAOD terminó como monarca y el conjunto de la FCCFyD como sub campeonas, mientras que en la rama varonil la FCCFyD fueron los mejores y la FECA terminó segundo; en la disciplina de voleibol de playa femenil FAOD se llevó el titulo mientras que FAMEN se quedó con el sub campeonato, por su parte por los varones FAMEN fueron los campeones y Preparatoria Diurna terminó como sub campeón.

En lo que se refiere a futbol bardas, la primera posición fue para FAEO, mientras que la FCE terminó segundo, en la rama femenil CCH se quedó con el titulo y FAMEN con el sub campeonato.

Finalmente en futbol soccer la FECA logró quedarse con el campeonato del torneo, mientras que FAMEN terminó en la segunda posición, y en tochito mixto FAMEN fue el mejor equipo del certamen y CCH terminó segundo.

Se entregó un reconocimiento especial a la Facultad de Ciencias Exactas (FCE) ya que fue la institución que mayor cantidad de equipos presentó para esta Inter Universiada 2021.

Para terminar la ceremonia el secretario General de la UJED, Julio Gerardo Lozoya brindó un mensaje a los jóvenes universitarios y los externo a seguir siendo parte de las actividad de la universidad y que espera verlo en la Inter Universiada 2022.