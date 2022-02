Realizan etapa estatal de atletismo rumbo a los Juegos Conade 2022

En el primer día de actividades de atletismo en Durango de la fase estatal se realizaron las pruebas de 100, 200, 400, mil 500 y lanzamiento de disco, donde los atletas demostraron su velocidad y ya varios se apuntan a la fase regional rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2022.

En 14-15 años en lanzamiento de disco con un distancia de 9.23 metros, Sylvana Reyes Esparza se llevó la primera posición, en los hombres el mejor fue Diego Alanís con 29.47 metros.

En lo que respecta a la categoría Sub 18, el primer puesto fue para Roberto Herrera Soriano con 34.72 metros, seguido de José Gutiérrez Hernández.

En la Sub 23 en los mil 500 metros planos, Liliana Martínez Estrada fue la mejor, detuvo el cronómetro en 4.39: 06 minutos, la segunda posición le correspondió a Daniela Calderón con 4:49.27.





En la Sub 18, Israel Meraz con 4:17.09 minutos en mil 500 metros terminó con el primer puesto, Fernando Maldonado con 4:39.30 minutos se embolsó el segundo peldaño, en la Sub 20 los mejores fueron Jared Serrano y Hazael Lorenzo con el primer y segundo lugar, respectivamente.

En lo que se refiere a los dos mil metros en la Sub 16, Leonardo Martínez con un crono de 6:49.42 minutos fue el mejor.

En los 100 metros planos, en la Sub 18, Camila Márquez fue la mejor, el segundo fue para Jocelin Arreola, en Sub 20, Anahí Mier se llevó la posición de honor, en Sub 23, Adela Martínez se lleva los honores.

Por su parte en los 400 metros planos, Verónica Ramos fue la más veloz en la categoría Sub 18, en Sub 23 la mejor fue Astrid López, en los hombres en la Sub 18, Carlos Gutiérrez terminó en primer puesto, en la Sub 20, Fernando Magallanes se embolsa el primer peldaño.