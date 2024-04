Rifaela comparte su visión para la temporada de Caliente de Durango

Un equipo unido, hambriento de triunfos y con una mezcla de talento joven y con experiencia para conseguir una temporada histórica en cuanto a resultados para la gran afición duranguense es lo que el curazaleño Ademar Rifaela vislumbra para la novena rojinegra.

Te puede interesar: Caliente gana 6-5 a Bravos en pretemporada en el Villa

“Muchas cosas buenas, mucho muchacho joven, muchos veteranos que tenemos hambre de tener una buena presentación este año y lo más importante es que nos sentimos como una familia y a eso vamos concentrados”, explicó el cañonero de origen caribeño y quien casi está totalmente recuperado de una dolencia en la parte baja de su tórax.

¡Buenos días afición! 👋🏻☀️



Hoy nuestro equipo viaja a la ciudad de Aguascalientes, para enfrentar mañana sábado a los @RielerosDeAgs.

El encargado de abrir el juego será Tiago Da Silva. 🔥



🗓️ 06 de abril

🕓 4:00 p.m.#𝙋𝙧𝙚𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙𝙖𝘾𝙖𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 pic.twitter.com/Pj48GUgSEl — Caliente de Durango (@calienteddgo) April 5, 2024

Para Rifaela, la novena dirigida por Luis Borges está completamente consciente de que deben apretar desde la primera serie de la Temporada 2024 para no pasar los apuros que se vivieron la temporada anterior en donde se quedaron a un paso de clasificar a los Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol.

“El año pasado nos quedamos a un pasito y en eso estamos trabajando para comenzar con un buen ánimo, con una buena velocidad para al final estar en la gran carpa”, refirió.

🫵🏻⚾️🔥 #𝙋𝙧𝙚𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙𝙖𝘾𝙖𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 pic.twitter.com/AnbZ4Fe5U4 — Caliente de Durango (@calienteddgo) April 4, 2024

En cuanto a las claves para que Caliente de Durango haga una gran temporada, el oriundo de Curazao explicó que la novena de la capital duranguense siempre se ha caracterizado por tener una artillería muy potente, por lo que, si esa característica se entremezcla con un pitcheo hermético, el equipo será uno de los rivales más fuertes de toda la LMB.

“Todo el mundo sabe que nosotros bateamos mucho, todo el mundo sabe que nosotros traemos buenos bateadores, nosotros podemos poner la pelota en juego y hacer los pequeños ajustes que tenemos que hacer. Nada más que los pitchers nos ayuden a aguantar el juego y vamos a tener muchos buenos días”, aseguró Rifaela.

El cañonero de la novena rojinegra fue el líder productor de la Temporada 2023 con 83 impulsadas y en juegos jugados con 90, además de ser el segundo lugar en bases totales con 195.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Mi meta es lo mismo de siempre, tratar de ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante, específicamente no tanto para mí como para el equipo, y yo entiendo que, si me pongo esa meta de tratar de ayudar al equipo, lógicamente me estoy ayudando a mí mismo”, explicó.

En el tema de la excelente relación que lleva él, en lo personal y el equipo en lo general con la afición de Durango, el potente bateador curazaleño invitó a la gente de la capital duranguense a llenar las tribunas del Estadio Francisco Villa y a seguirlos en todos sus juegos porque los resultados y la entrega de los peloteros les darán grandes satisfacciones.

😎🔥 https://t.co/SyNkdwKYB3 — Caliente de Durango (@calienteddgo) April 5, 2024

“A la afición decirle que nos siga apoyando como lo ha hecho hasta ahora y que venga para el opening day y en la liga entera porque le vamos a dar muchas satisfacciones”, externó.

Deportes El primer juego de Caliente de Durango en su casa

El equipo de Caliente de Durango llevó a cabo una práctica en la que se pudo observar, además de los movimientos para aumentar el fondo físico que realizan los peloteros bajo la vigilancia del cuerpo técnico, el ensayo de jugadas para los receptores a quienes se les puso a capturar elevados en zona de foul por parte de los bateadores rivales.

Tras una comida en su hotel de concentración, 22 jugadores viajarán a Aguascalientes para el encuentro de preparación de este sábado 6 de abril en la capital hidrocálida ante los Rieleros a partir de las 16:00 horas.

El resto del plantel que permanezca en Durango tendrá práctica a partir de las 9:30 AM en el Estadio Francisco Villa.