Rivelino Robles, pilar fundamental del mejor equipo de Alacranes de Durango

Sin duda alguna, el año de 1997 quedara marcado en con letras de oro en la historia del futbol profesional de Durango, pues en aquel entonces, comandados por un tal Mario “Pichojos” Pérez Guadarrama llegaron a la ciudad los Alacranes de Durango para militar en la segunda división profesional, en donde formó parte del equipo, un veracruzano que enamoró con la gran clase de toque de pelota, ese que se convirtió en el líder del equipo, el orquestador y sobre todo, en uno de los elementos más amado por la afición de Durango, Rivelino Gustavo Robles Solano, figura que amablemente atendió el llamado de El Sol de Durango para compartirnos la siguiente entrevista.

De la mano de este entrenador -”Pichojos- llegaron una serie de jugadores de mucha calidad que se combinaron con el gran talento del futbol duranguense, glorias de este nuestro deporte como Javier Guerra, Ignacio Ferreira, Francisco “La Guancha” de la Cruz, Víctor Hugo Bermúdez, Ernesto Rivera, “La Jaiba” Benavidez, el portero Cesar Rodríguez, Sebastián Murillo, Luis Gaitán -QEPD-, Carlos Espetia, Bruno Benítez, JJ Fernández Nucamendi y el mismo Rivelino Robles.

Un equipo que para que se borre de la memoria va tener que pasar mucho, pero mucho tiempo, pues los Alacranes de Durango, gracias a sus estupendas actuaciones embonaron perfectamente en el gusto de la demandante afición duranguense, esa misma que en la primera temporada, por los buenos números, arribaban, en gran número, en muchas ocasiones hasta llenar el estadio Francisco Zarco, con antelación a los juegos de los ponzoñosos para incluso acompañarlos en su calentamiento con música de fondo de Caballo Dorado.

Foto: Cortesía

Previamente la franquicia era Pioneros de Cancún, misma que fue absorbida por el Club Camineros de Durango para convertirla en Alacranes de Durango y traerlos al estadio olímpico Francisco Zarco, escenario que fue cómplice de la formación del mejor equipo de futbol soccer profesional que haya defendido los colores de Durango, sin olvidar que este representativo llegó a Durango gracias al respaldo del gobernador del estado de Durango, en aquel entonces, Maximiliano Silerio Esparza.

Fueron varios los duranguenses que también brillaron en este equipo, sin embargo, fueron tres los que más destacaron sobre el terreno de juego, Jaime “El Huevo Sosa, un auténtico guerrero como contención en la media cancha, Jaime Correa como goleador, si, así es, de delantero, y sobre todo, “El Flaco”, Bogar Ernesto Lizárraga Irigoyen, el defensa central, una autentica muralla, que mordía, raspaba y que con hachazos nada discretos, era el temor de las ofensivas contrarias.

Pero en fin, una época de gloria en la que fue protagonista el de Córdoba, Veracruz, Rivelino Gustavo Robles Solano, quien en estos tiempos de contingencia por la pandemia denominada Covid-19, se dio el tiempo para platicar con El Sol de Durango desde el Golfo de México, su tan amada tierra.

¿Rive que sientes cuando escuchas Alacranes de Durango?

Emoción, sentimiento y alegría, porque fue, yo creo, que la mejor etapa de mi vida, en pocas palabras Durango es parte de mi vida.

¿Sigues inmiscuido en el futbol soccer?

Si, ahora trabajo con categorías pequeñas, en un colegio aquí en Córdoba, se llama Instituto Carlos Dickens y en el Club Casino Español.

¿Cuáles serían los momentos que más recuerdas de aquellos Alacranes del “Pichojos”?

En primer lugar, la gente de Durango que cada partido nos apoyaba y nos sentíamos cobijados y pues las liguillas; la casa club que estaba en las calles de Chihuahua y Abasolo.

Recuerdo que en la final contra Zitácuaro metiste gol de tiro libre, ese seguramente fue un partido amargo, ¿Cuál sería una de tus mejores juegos?, ¿Contra quién? y ¿Por qué?

La primera final contra Zitácuaro, si, efectivamente fue amarga porque perdimos, pero recuerdo dos partidos que a la postre fueron importantes para ascender, el primero, la final contra Monarcas de Zitácuaro pero ahora en Durango, ganamos 1-0 y me tocó meter el gol del triunfo, también la final de zona contra San Luis, ahí perdimos 1-0 con autogol mío, ese partido fue muy difícil para mí, en verdad son varios partidos que los recuerdo con mucho cariño, pero lo que tengo en mi mente y mi corazón es la gente de Durango.

¿Cuáles son los inicios de Rivelino en el futbol Soccer y si hay alguna persona que te llevo a practicar este deporte, un referente?

Mi papa Gustavo Robles Pérez, fue el que me llevaba a practicar el futbol, ya que a él le gustaba mucho entrenar, sin olvidar que también tengo un agradecimiento con el profesor Alejandro Anaya, de aquí de Córdoba, él fue quien me dio la oportunidad de jugar y debutar en tercera división.

Rivelino cuéntanos que tenia de especial ese grupo que encabezaba “Pichojos” Pérez para ser tan exitoso.

Se hizo un gran equipo desde el cuerpo técnico, afición, medios, la señora que nos daba de comer en la casa club, la gente que tenía buen cuidado el estadio y mis compañeros que cada uno teníamos hambre de trascender, es difícil decir que solo hubo una cosa para llegar al éxito, además el profesor Mario Pérez nos daba la confianza, el señor José Vázquez siempre estaba al pendiente de todos los jugadores.

En Córdoba, ¿Con que equipos jugaste en infantiles y juvenil? y ¿Cuándo y cómo es que debutas en el profesional?

En infantiles jugué en Chivitas de Tortas Cruz y en Pumitas Martelo, de los 8 a los 10 años, después jugué en el Shangri-La y en la escuelita de fútbol del profesor Alejandro Anaya, se llama CFC (centro de formación Córdoba), de ahí, a los 16 años, el profesor Anaya me invito a formar parte del equipo de tercera división que se llamó Cafeteros de Córdoba, jugué tres temporadas con Albinegros de Orizaba en segunda división, otras temporadas con Caballeros de Córdoba, de ahí regreso el equipo de Cafeteros de Córdoba pero en segunda división

¿Como es que llegas a los Alacranes de Durango?

El profesor Alejandro Anaya se contactó con el profesor Guillermo Montes, quien había llegado a ser auxiliar a Durango, el profesor “Memo” comentó que ocupaban jugadores y nos mandaron a mí, a mi compadre Víctor Hugo Bermúdez, JJ Fernández Nucamendi y a otro amigo de aquí de Córdoba, era portero se llama Oscar Quitl, él no se quedó en Alacranes.

De tus compañeros ex alacranes, ¿A quién recuerdas?

A todos, la verdad que tengo un recuerdo especial, de cada uno lo mejor.

Finalmente, dos cosas, ¿Cuál es tu opinión acerca de la desaparición del ascenso en México? y ¿Cuál es tu mensaje hacia la gente de Durango sobre el problema del Covid-19?

Lo primero, que coraje que la gente de la federación no tomen en cuenta a las familias que depende de esta profesión y que solo por dinero hagan tanto daño, y referente al Covid-19, hay que hacer caso a todas las indicaciones que nos dan para evitar o prevenir el contagio de dicho virus, porque no solo afecta a una persona, si no a muchas familias, entonces lo mejor es quedarte en casa y solo me resta mandar un abrazo con mucho cariño y respeto a toda la gente bonita de Durango.