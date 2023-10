Ruptura entre COM y CONADE deja a atletas de los Juegos Panamericanos sin médicos

El Comité Olímpico Mexicano y la Conade tuvieron una nueva ruptura. A solamente unos días de la inauguración de los Juegos Panamericanos, Mari José Alcalá reveló que este conflicto dejará a los atletas sin médicos por un par de días.

Deportes Juegos Panamericanos 2023: horarios y transmisión de la inauguración en México

“El día domingo, en un acto deliberado, doloso, querían que se cambiaran a los abanderados, que ya habían sido designados. El único facultado para hacer esta designación es el comité ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano. Incluso ya se habían anunciado en las dos páginas, de los institutos, a los seleccionados. Me negué, no lo acepté. Al día siguiente se llevó a cabo el abanderamiento, manifesté que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque era una falta de respeto para la institución y a los atletas”, relató a ESPN la titular del COM.

En Palacio Nacional, el presidente @lopezobrador_ , abanderó a la delegación mexicana que nos representará en @santiago2023.

Agradecemos el respaldo constante del @GobiernoMX y la unidad que nos impulsa a destacar en la arena internacional.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/8vd1qkcv74 — Mari Jose Alcala, OLY (@maryjosealcala) October 16, 2023

“El Comité Olímpico está consciente que nunca nos han respetado, desde que yo estoy al frente, pero el acto, en lo personal, era un acto grosero en contra de los atletas nombrados. Al manifestarlo, pedí que no asistiera la directora que tomó la decisión, a la delegación. Me entero, yo, hace unos momentos, que decidieron no subir al avión los médicos que manda la Conade”, agregó.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mari José Alcalá reveló a la culpable de querer cambiar los abanderados

Recientemente, Alcalá reveló que por decisión de la Conade cinco médicos no viajaron a Santiago de Chile. Además, señaló a Rut Castillo, directora de Alto Rendimiento de Conade, como la responsable de intentar cambiar a los abanderados.

Agradezco la invitación del Secretario Gral @mbuciom de @Tu_IMSS al foro de “Nado por mi corazón, liderazgo en el deporte” impartida por @mexicano_activo Toño Argüelles quien ha nadado infinidad de retos en aguas abiertas!! Salude a mis amigas acuáticas @adyjimte MariTere e Hilda pic.twitter.com/L9XRHFcNSV — Mari Jose Alcala, OLY (@maryjosealcala) September 28, 2023

“Ella, tengo entendido, pidió que deliberadamente se cambiaran los abanderados. Creo, como titular, como parte de esta delegación, no es correcto que actúen de esa manera con los atletas. Les quitan sus becas, no les permiten que vengan algunos entrenadores para atenderlos. Ponen de pretexto que por su convenio, no les pagan la preparación o los gastos por participación en selectivos. También creo que ya es tiempo que esta situación sea mucho más clara y definida. Estamos con los atletas, es decepcionante la actitud, reconozco que sí. No tengo por qué no decirlo, yo pedí que no asistiera la directora al abanderamiento, porque eso se me hizo una falta de respeto para los atletas”, explicó.

El COM trabaja a marchas forzadas para encontrar la solución a este conflicto y la posibilidad de que rápidamente los atletas estén blindados en todo sentido.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Lamentamos esto por los atletas de México, no vamos a poner en riesgo sus competencias, hemos pedido a institutos del deporte que nos apoyen, a médicos que ya han apoyado y han aceptado. Posiblemente no estén en uno o dos días cubiertos en su totalidad los deportes, no sabemos si los que se encuentran en Chile y son de la Conade se van a retirar de la delegación, es una decisión de la Conade”, informó la presidenta del COM.

Publicado en ESTO