“Sapito” Márquez un delantero de otro mundo

Hoy las páginas de El Sol y Diario de Durango se engalanan y se abren paso para exponer a uno de los mejores delanteros de futbol soccer nacido y formado en el futbol de nuestra entidad, nos referimos a Gerardo “Sapito” Márquez Valdez, aunque bajito de estatura, fue su habilidad con el manejo de balón y su gran caracoleo, lo que lo llevo a destacar en el futbol profesional y amateur de Durango.

Las bases que recibió por parte de su entrenador Everardo Graciano Castillo en el Auto Refacciones Japón, sin duda alguna, que fueron fundamentales para que “El Sapito” o el “Peyoyo” como se le conoce en el barrio futbolero de la Maderera, triunfara con los Alacranes de Durango en la extinta Primera División “A”.

El balón siempre ha sido su gran compañero, la unidad deportiva “Galindo Higuera” el refugio ideal para la practica el futbol, ahí desde finales de los 80`s este lugar postrado frente a su casa fue testigo del nacimiento de uno de los máximos rompe redes que nos ha regalado el futbol duranguense.

Foto: Cortesía

Como ya lo comentábamos, tuvo la fortuna de nacer, futbolísticamente hablando, en el equipo Auto Refacciones Japón, más adelante paso por escuadras como el Club Deportivo Maderera, Su Carne Insurgentes Soto, Deportivo Hernández, entre otros. En el profesional también brilló con equipos como los Alacranes de Durango, Brujos del Atlético San Pancho, Constructores de Miguel Auza, Forestales de Durango y el Coatzacoalcos.

Es el mismo Gerardo Márquez Valdez, quien amablemente charló con El Sol y Diario de Durango para compartir esa vida que le ha regalado el futbol soccer, mediante la siguiente entrevista:

Gerardo ¿Cómo es que te enamoras y te inclinas por la práctica del futbol soccer?

Clave para que yo me enamorara del futbol fue mi padre Gerardo Alfredo Márquez Castro, pues desde muy niño me llevaba a los partidos de futbol en donde participaba él, también le atribuyo eso al barrio, donde me crie, en la colonia Maderera, ahí la raza es futbolera, cotorreando y echando la pica en la calle uno se va encariñando con este deporte tan bonito que es el futbol.

¿Cuál es la trayectoria de “Sapito” Márquez en el futbol soccer?

Mis inicios fueron cuando tenía 5 años con el equipo de Auto Refacciones Japón, con el señor Everardo Graciano Castillo, ahí pase toda mi infancia hasta que entre a la secundaria, jugué con Gallos Durango, con la secundaria número 2 Jaime Torres Bodet, regresé con Japón en juvenil, probé suerte con Atlas luego de tener la fortuna de que mi observara Magdaleno Mercado, descubridor de talento, quien llevo a Rafa Márquez al Atlas.

Posteriormente, me invitaron a jugar con el equipo de los Brujos del Atlético San Pancho, en tercera división profesional, uno de los mejores equipos de esta división, participé en el Maderera y en el Tepeyac en la Liga Benito Juárez, con 14 años quedé campeón de goleo en la categoría premier de la Benito Juárez cuando defendía los colores del Deportivo Maderera.

Después de esto, en la extinta liga de Primera “A” surge una regla, que estaba basada en colocar en el campo un jugador menor a los 20 años 11 meses, recibí la invitación de Alacranes de Durango a los 16 años, arribé a Alacranes con el profesor Demetrio Madero después de lograr un ascenso con los Brujos del Atlético San Pancho, equipo en el que nos dirigía Lupillo Diaz.

Foto: Cortesía

Luego el primer año en Alacranes pase a ser parte de un equipo zacatecano en Miguel Auza, ese equipo era Constructores de Miguel Auza y tenía problemas de descenso, regreso a Durango para jugar en segunda con los Forestales de Durango, en el primer partido meto dos goles ante Santos y me ve el profesor Jorge Martínez Sandoval, quien rápido me lleva a Primera “A” y ahí seguí jugando, incluso fui tres veces convocado a selección nacional sub 20 con profesores como Eduardo Rergis, Carlos de los Cobos y Ernesto Sosa.

Desafortunadamente tuvo una lesión muy fuerte que me separó toda una temporada de las canchas y en el año 2006 probé suerte en Coatzacoalcos, Veracruz, estuve 6 meses y de allá regreso para jugar en equipos amateurs como Su Carne Insurgentes Soto, Barcel, Gorditas Guadalupe, Hernández, Congreso del Estado, Tepeyac, Frente Juvenil, entre otros.

¿Cuáles son los mejores momentos del “Sapito” Márquez en los Alacranes de Durango?

Cuando me citan a mi primer viaje de Alacranes, iba sorprendido por que iba acompañado con pura gente de experiencia, con jugadores que ya habían tenido experiencia en primera división, como Edson Zwarics, Silviano Delgado, Oscar Vega, Julio Sarmiento, Oscar Pantoja, el “Halcón” Peña, Martin Terán, no se diga, con jugadores emblemáticos de Alacranes como Jaime Sosa, Bogar Lizárraga, Rivelino Robles, Víctor Hugo Bermúdez, entre otros.

Otro de los buenos momentos, era Primera A, el DT era “Pichojos” Pérez, estaba en la cuerda floja, y esa vez me toco convertir un 3 por 3 en contra de Tlaxcala aquí en Durango, esa vez minuto 90, perdíamos 3 por 2, antes, habíamos ingresado de cambio yo y Emiliano Neto, y en un centro de Neto pasado, recentra Edson Zwarics y llego yo para rematar de bolea y empatar el partido.

También fui muy feliz cuando me daban la noticia de que era parte de la concentración de selección nacional, fui dos veces a Monterrey y otra a Morelia, después en Alacranes, ese juego contra Santos, de los pocos partidos con Forestales en que meto dos goles, fue muy valioso, pues de ahí me llevan al primer equipo con Alacranes para jugar varias temporadas.

Otro de los grandes momentos fue jugar en el estadio Azteca, yo era el único de Durango, nacido en el estado y estaba jugando en el escenario mayúsculo del futbol mexicano, contra América Coapa, para ese entonces yo platicaba mucho con Diego La Torre, le aprendía uno muchas cosas, una persona que te deja mucho aprendizaje, ya que la vida de futbolista pues no es fácil, aunque en Durango no lo quieran mucho.

Gerardo platícanos acerca de tus grandes logros como futbolista

Primero que nada, la satisfacción de haber participado en uno de los mejores equipos infantil y juvenil de Durango, como lo fue Auto Refacciones Japón, el ascenso de tercera a segunda división con los Brujos del Atlético San Pancho, las convocatorias con la selección sub 20, haber participado en Primera “A”, un gran logro porque no es fácil y yo tuve la oportunidad.

También ha sido importante participar con los equipos grandes del futbol amateur en cada una de las categorías y ligas que me ha tocado, los campeonatos de goleo en el amateur, otro de los logros importantes es aquel reconocimiento que recibimos por parte de la familia de Torreón que eran dueños de los Constructores de Miguel Auza, esto luego de haber salvado la categoría y evitar el descenso.

Uno de los logros más importantes y que me deja mucha satisfacción es que a mis hijos les gusta el futbol y me gusta inculcarles eso porque me recuerda mucho a mí, les apasiona mucho el futbol como a mí, eso sin duda alguna es algo enorme, darles esta bonita enseñanza.

¿Quiénes han sido importantes en la carrera de Gerardo Márquez Valdez?

El apoyo de mi familia es invaluable, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis amigos, las personas que siempre me han dado un consejo, a todos ellos yo les agradezco mucho porque todos estos te dejan un gran aprendizaje.

¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a todos esos jóvenes de Durango que desean ser futbolistas profesionales?

Un mensaje claro y que tiene mucho sentido, es el trabajo, la perseverancia y la disciplina, proponerse metas a corto, mediano y largo plazo, ir cumpliéndolas una por una, pero una base fundamental para ser jugador profesional esta todo situado en la disciplina, ¿En qué?, en ser buen hijo, buen hermano, buen estudiante, buen deportista y con esto, aunque tengas tropiezos, si eres una persona con buenos principios y valores, esos tropiezos no te van hacer nada, pero a todos los chavos que aman el futbol les digo que tengan mucha disciplina en todo lo que hagan.

Los logros cosechados a lo largo de tu carrera ¿A quién van dedicados?

Van especialmente dedicados para mi familia, mis padres Manuela Valdez Villalobos y Gerardo Alfredo Márquez Castro, mi esposa Hedeiko Aguilar Quintana, mis hijos Diego, Logan y Matías, mis hermanos Miguel Ángel, Isabel y Janeth, y pues para todas esas personas que me apoyaron y estoy seguro que toda la vida me apoyaran incansablemente.

Para finalizar esta entrevista Gerardo “El Sapito” Márquez no dejo de escapar la oportunidad de agradecer a El Sol de Durango por la oportunidad de este espacio en el que se expone su carrera y recuerda que con el equipo solero tuvo la fortuna ser campeón en la extinta cancha de futbol rápido BBTOS; además, invito a la afición duranguense y a la sociedad en general para que continúen quedándose en casa, en tiempos que sin duda alguna son muy difíciles y que por el problema derivado del Covid-19 nos impide poder saludarnos en una cancha de futbol, pero afirma que ya habrá oportunidad de hacerlo, por lo pronto, a cuidarnos todos.