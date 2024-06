Se invita a la pretemporada de la creación Zona Durango de futbol juvenil

El próximo 8 de junio dará inicio la Liga Nacional Juvenil 2024-2025 de futbol, por lo que la Asociación de Futbol Aficionado del Estado de Durango, invita a todos los equipos interesados a participar en la pretemporada de la creación Zona Durango 2024.

La pretemporada constará de tres categorías, y el objetivo es conformar la zona de Durango con ocho equipos o más en las siguientes categorías, sub 13 (2011 y menores), sub 15 (2009 y menores), sub 17 (2007 y menores).

Los representantes de los equipos interesados se pueden poner en contacto vía WhatApp al 6188403558 o bien al correo electrónico alacran07@yahoo.com.mx o cuquisfutbol@hotmail.com con María del Refugio Betancourt Ortiz.

Incluso quienes así lo deseen pueden acudir a las oficinas de la asociación de futbol que se ubican en avenida San Ignacio 308 en el fraccionamiento San Ignacio.

La pretemporada y la convocatoria en turno está avalada por el presidente del órgano estatal de futbol en Durango, Jesús Vargas Domínguez.