Se juega la última jornada en la Liga Municipal de Futbol de Durango

Se viene la última jornada en la Liga Municipal de Futbol de Durango con una fecha 18 que llega con distintos ingredientes que la harán por demás interesante.

Este domingo se celebrará esta última fecha y, de entrada, el liderato ya nadie se lo arrebata al Base Ortega con una suma de 48 unidades, del mismo modo, el subliderato es del Taller Industrial Mega, a pesar de que ya se vieron alcanzados en puntos por el Serrano, quien adelantó su partido y goleó para llegar a 44 unidades.

Te recomendamos: Santos División y Miscelánea MI por la corona

Los equipos anteriores están calificados a la liguilla, de ahí en más, a la fiesta se han sumado Taller Hecsa 39 puntos, HP Juan Lira 31 y Tacos Zody 28, solo restará definir el octavo lugar de las estadísticas, en donde Chutillas por el momento lo ocupa con 26 unidades, solo que detrás de ellos, en noveno y décimo se colocan, respectivamente, PROFEDUR y Real Sociedad, ambos con 24 tantos, de esta manera, sabrosa será la definición por el octavo invitado.

Los equipos del Atlético Guadalupe, Deportivo TG, Veloz Méndez, Serrano Sport, Papelería Alan y el Boca Méndez, están eliminados.

Esta última jornada ya arrancó con la victoria del pasado jueves del Serrano sobre Serrano Sport mediante indicador de 7 goles por 2.

El Expendio Chutilla no la tiene nada sencilla, pues este domingo se enfrentará a Industrias Diamante a las 12:00 P.M., en el Rodríguez.

Los equipos que están al acecho del Chutillas son el PROFEDUR, que a las 10 de la mañana sobre el sintético del Mendivil se enfrenta al Boca Méndez.

Deportes Anahí Álvarez en el puesto 15 en el Campeonato de Abu Dhabi

Otra de las escuadras que quiere desbancar a Chutillas y meterse de último momento es la Real Sociedad, once que se medirá ante Tacos Zody a las 12:00 P.M., en La Piedrera.

El rol del domingo, ultima fechas, se complementa de la siguiente manera: HP Juan Lira Vs. Atlético Guadalupe 12:00 P.M. Mendivil, Taller HECSA Vs. Papelería Alán 8:00 A.M. Rodríguez, Base Ortega Vs. Veloz Méndez 10:00 A.M. Rodríguez y Mega Vs. Deportivo TG 8:00 A.M. Mendívil.