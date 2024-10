Poco más de 230 ajedrecistas participan en el Torneo de Ajedrez Rápido denominado El Valor de Nuestra Gente, lo cual va a ser un parteaguas para que el deporte ciencia vuelva a la época de gloria.

En la inauguración se contaron con destacadas figuras, como fue el Gran Maestro José Eduardo Martínez Alcántara, el cual es considerado el número 1 en México y Latinoamérica, y el Gran Maestro Juan Carlos Obregón Rivero.

Se mueven las piezas en el tablero de El Valor de Nuestra Gente / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Dicho torneo es organizado por Club de Ajedrez MEAGI-Bringas Chess en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte, donde la respuesta de los duranguenses fue positiva y se unieron en las distintas categorías en participación.

Asimismo en la ceremonia protocolaria de inauguración estuvieron presentes el director del IED, César Cárdenas Reyes, Alejandro González Bringas, Alejandra Guerrero Rodríguez y el Gran Maestro Martínez Alcántara, para dar paso de inmediato a una partida simbólica, moviendo las primeras piezas del torneo y marcando el inicio de una competencia inolvidable.

“Esperamos se convierta en una tradición en Durango, en el norte del país y, quizás, a nivel nacional. Un fuerte aplauso para Alejandro González y Alejandra Guerrero, y una cálida bienvenida al Gran Maestro José Eduardo Martínez Alcántara. Es un honor tenerlo en Durango, y esperamos que sea la primera de muchas visitas”, aclaró Cárdenas Reyes.





El torneo cuenta con diversas categorías, incluyendo libre, aficionados, sub 20, sub 16 y sub 12, lo que permite la participación de ajedrecistas de todas las edades y niveles de habilidad. Esta amplia participación refuerza el compromiso de promover el ajedrez como una disciplina accesible y atractiva para todos.