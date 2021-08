Sección XII brilla y derrota al ARP en la Liga de Futbol Veteranos Durango

Se celebró la jornada número cinco en la categoría premier de la Liga de Futbol Veteranos Durango y el conjunto de la Sección XII de nueva cuenta sumó tres unidades, pues durante su compromiso del pasado sábado sus jugadores derrotaron al benjamín del campeonato, la oncena del Atlético Rivera de la Peña.

No fue nada sencillo, pues en un partido en donde el Rivera de la Peña peleó deportivamente en todo momento, fue el conjunto de la Sección XII quien supo capitalizar sus jugadas de peligro para ganar la contienda con un indicador de 4 goles por 2.

Los goles con los que el cuadro de la Sección XII se llevó la victoria son responsabilidad de Gerardo “Sapito” Márquez, Marco Alemán y un par más de Rodrigo Ortega, en tanto, por el flanco del Rivera de la Peña descontaron Noe Rivas y Jorge de la Parra.

Por otro lado, el conjunto de Taller Campos regresó a la senda del triunfo, pues con cartones de 2 goles por 1 los torneros superaron a la siempre poderosa escuadra de Bordados SOS, compromiso que se resolvió con los goles del triunfo de Víctor Campos, mientras que por la parte derrotada desde el manchón penal anotó Raúl Ríos.

Continuando con los resultados, con anotaciones de Edgar Iván “Leny” García Martínez y Federico Garay Pérez, el representativo de Vidalta le pegó con un marcador de 2 goles por 0 a su similar de Jhonsons Control´s.

En más resultados, el Exxa y Asturias igualaron con marcador de 2 por 2 y en los penales los Ex Aguilera se llevaron un punto extra; Lobazos se muestra sólido y goleó 5 por 1 a Electrónica Rei; de igual manera, Auto Refacciones Japón apabulló 6 por 1 al once de Aguas del Municipio de Durango; el Atlético Jaguares sorprendió y venció 3 por 2 a Ex A Diablos UJED; finalmente, Regios de Alameda doblegó 5 por 1 al Quiñones F.C.