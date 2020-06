Secretaría de Salud avaló la apertura del Club Campestre

El presidente del Club Campestre de Durango David Lanzarin Roldan informó en entrevista que fue la Secretaria de Salud del Estado de Durango, quien avaló y respaldo la apertura para que este centro deportivo y recreativo abriera sus puertas en un momento en donde Durango expone 134 defunciones y sus mismas autoridades de salubridad invitan a la población para que tomen las medidas necesarias que eviten la propagación del Covid-19.

La comunidad deportiva de la ciudad de Durango se vio impactada y sorprendida luego de que el martes pasado el Club Campestre de Durango expusiera en sus redes sociales que las autoridades de sanidad ya les habrían permitido abrir sus puertas para que sus socios pudieran acudir al club para la práctica deportiva, solo en áreas al aire libre.

Es importante recordar que el Club Campestre informó el martes pasado lo siguiente:

Aprovechando la ocasión de saludarlo, le informamos que a partir de hoy a las 10:00 A.M., contamos con autorización oficial por parte de las autoridades sanitarias, para la reapertura de las actividades del Club que se desarrollen al aire libre y con protocolos de sanidad que salvaguarden la salud de todos los asistentes.

El pasado miércoles en entrevista para el programa hermano de El Sol de Durango, Capital Deportes, fue el mismo presidente del Club Campestre de Durango, Lanzarin Roldan, quien de entrada confirmó que fue la Secretaria de Salud del Estado de Durango que encabeza Sergio González Romero, la autoridad que respaldo al club para poder tener actividad física en ese centro.

Ese mismo miércoles por la noche el secretario de salud en Durango informó que en la entidad se han presentado a la fecha 1495 casos positivos y 134 defunciones, mientras que en las últimas 24 horas Durango presentó 2 defunciones y 72 casos positivos, por lo que invitó a tomar las medidas adecuadas para evitar más contagios en la entidad, luego de autorizarle al Campestre de Durango su apertura.

Regresando a la entrevista con el titular del Campestre de Durango, Lanzarín Roldan respondió acerca de la apertura del Club, de la siguiente manera:

Si es cierto, es un comunicado que realizo el Club Campestre como directiva en un acuerdo con el consejo de directores, desde hace dos meses que se nos conminó a tener las medidas de seguridad y a cerrar el club, por cuestiones de sanidad lo hicimos, acatando la orden de la Secretaría de Salud y nos dedicamos a seguir los protocolos que se están haciendo en otros club´s hermanos de la República Mexicana, lo hicimos de una manera responsable y respetuosa, nos llevaron de la mano la autoridad para poder llegar a un día como el día de ayer que ya pudimos abrir las puertas, siempre nada más a las áreas abiertas.

Agregó: Es una situación muy apremiante pero no de riesgo, porque nosotros estamos trabajando desde el día uno por salvaguardar la salud de nosotros, el personal y nuestros asociados, la situación no depende nada mas de nosotros como club, yo lo cementaba con las autoridades que nosotros como club somos una institución con 88 hectáreas, somos el único pulmón sur de la ciudad de Durango que no le cuesta nada, ni a gobierno ni a la ciudadanía, que lo mantenemos los socios con una cuota que pagamos mensualmente y que somos muy cuidadosos de todas las áreas, la mayoría de ellas al aire libre, que son las únicas que están abiertas.

Sobre la apertura del Club Campestre y el movimiento comercial activo que permea en Durango, David Lanzarin Roldan, recapacitó:

Mientras sigan abiertas todas las tiendas, bancos, el mismo paseo Durango, mientras estén abiertos los tianguis, creo yo que corren más riesgo en contagiarte en estas partes, en cualquier lado, menos en el Club Campestre, porque nosotros ya contamos con todas las medidas de seguridad, y toda la gente que viene es libre de hacerlo y no hacerlo, de esa manera, y no es porque lo hayamos hecho en la peor etapa de la pandemia, no, lo hicimos responsablemente, cada quien es responsable de nuestra salud, eso nos queda claro, todos vamos y ponemos gasolina, vamos al banco, a cualquier institución y tenemos contacto, aquí no tenemos contacto con nadie.

La acción sin duda alguna que ha causado revuelo en redes sociales, ha despertado la inquietud de los deportistas en nuestra entidad, sin embargo, las críticas son palpables, pero, por otro lado, parece que la apertura del Campestre servirá para que en breve todos los espacios deportivos y sus usuarios, con todas las medidas necesarias, poco a poco, regresen a sus actividades normales.





