Secretaría de Salud ha invitado al Club Campestre de Durango a cerrar sus puertas

La Secretaría de Salud del Estado de Durango ha invitado al Club Campestre de Durango a cerrar sus instalaciones debido al aumento de casos de Covid-19 en la entidad, así lo informó a El Sol, David Lanzarin Roldan, presidente de este club, quien alzó la voz para manifestarse en contra del cierre de este centro deportivo y recreativo.

El martes pasado la noticia de que el Club Campestre abría sus puertas para regresar a la actividad deportiva con el respaldo de la Secretaria de Salud del Estado fue tendencia en redes sociales, hoy, este centro comparte con los lectores de El Sol de Durango que el secretario de Salud Sergio González Romero, los ha invitado para que de nueva cuenta cierren sus instalaciones deportivas.

“El día de ayer, es triste decirlo, el secretario de salud me hablo para informarnos que el pico de la pandemia viene fuerte y nos conmina a volver a cerrar el club, por lo cual les comento que no estamos de acuerdo, siempre hemos sido una institución responsable, pero esta ocasión debemos de levantar la voz y decir que no estamos de acuerdo, no queremos cerrar, es hora de alzar la voz fuerte y es que se me hace una incongruencia que tengan abiertos centros comerciales, tianguis, bancos, entre otros”, fueron las palabras de Lanzarin Roldan al explicar sobre esta invitación que ya le formuló la Secretaría de Salud del Estado de Durango.

Explicó el presidente que el Club Campestre en todo momento ha acatado las reglas que ha girado la Secretaría de Salud y que se mantienen en constante comunicación con esta dependencia, además de que precisó que en este club ya estuvo presente Protección Civil y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de ningún organismo se recibió amonestación alguna.

Fue enfático al expresar que en el tema económico la situación es complicada y de cerrarse este club, serian alrededor de 25 familias las que indirectamente verían golpeadas sus finanzas, calificó que el tema es grave y que ahora solo resta tener una reunión con los socios del club para lanzar un comunicado en donde se esté rechazando totalmente el cierre del Club Campestre de Durango.

“Agradezco al doctor Sergio González Romero por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, él siempre ha cumplido con cabalidad cuando decidió que el Club estuviera cerrado, pero hoy en día le tengo que decir que el Club Campestre de Durango cumple con las medidas y los estándares de sanidad, el riesgo de contagio en este centro es del 0.0, mucha gente se va contagiar en las calles, menos en este club”, fue el mensaje que Lanzarin Roldan le envió al Secretario de Salud luego de recibir la invitación a cerrar las puertas del espacio deportivo que él mismo encabeza.

Lanzarin Roldan pronosticó que la apertura del Club Campestre de Durango puede ser un parteaguas para que comience la actividad física en la entidad duranguense, luego de este paro deportivo generado por el Covid-19, por lo que además invitó a la UJED, al ITD y a todas aquellas instituciones que tengan áreas deportivas al aire libre con su respectivo perímetro, para que abran sus instalaciones con las medidas que demanda la Secretaria de Salud del Estado de Durango y que disminuyan el riesgo de contagio.

Por último, el titular del Campestre de Durango agradeció a los socios por la comprensión y el respaldo que le han brindado a este centro deportivo y recreativo, les comunicó que continúan trabajando con las autoridades para salir adelante y los invitó a estar unidos para sacar adelante su segunda casa, el Club Campestre de Durango.