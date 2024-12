Las duranguenses del equipo Selección Durango de futbol femenil ya tuvo sus primeros encuentros de fogueo en Guadalajara, donde con Chivas perdieron pero se recuperaron con la Selección Jalisco.

En el primer día de actividades, el conjunto de la sub 13 se enfrentó a Chivas sub 14 y donde los números no estuvieron a su favor y cayeron 0-4, en el caso de Durango sub 15 perdieron por la mínima diferencia de 1-0 ante Chivas sub 16.

Selección Durango femenil se enfrentó a Chivas y Selección Jalisco./ Foto: Cortesía / Selección Durango femenil

Para el segundo día de actividades, se tuvieron que enfrentar al equipo anfitrión, el CODE, Durango sub 13 supo hacer bien las cosas en el terreno de juego y ganaron con números de 1-0, la anotación corrió por cuenta de Melissa Vargas.





Posteriormente la Selección Durango Sub 15 también hizo de las suyas y venció por la mínima diferencia de 1-0 a la Selección Jalisco, la futbolista que se empalagó con el esférico y realizó el único gol del encuentro fue Violeta Arroyo.

Ante los encuentros de preparación, el director técnico de Durango, Atssiel Alejandro Estrada Becerra comentó: estamos satisfechos con el desempeño de nuestros equipos, aunque no obtuvimos los resultados que esperábamos, nuestras jugadoras demostraron que vamos avanzando.

"Las chicas han trabajado muy duro y han demostrado su habilidad y determinación en la cancha", aclaró el timotel duranguense.

Los entrenamientos y la preparación continuará para las duranguenses, ya que sus objetivos son muy claros, en primera instancia clasificar a los Juegos Nacionales Conade, para con ello pelear las medallas.