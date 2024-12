Selección Durango Femenil termina con dos triunfos

La Selección de Futbol Femenil de Durango culminó sus partidos de preparación en Guadalajara, Jalisco, donde el saldo terminó positivo, de tres encuentros obtuvo dos victorias.

Las escuadras duranguenses tanto de la sub 13 como de la sub 15 son dirigidas por Atssiel Estrada y en el último día de actividades el equipo de las sub 12 se volvieron a enfrentar a la Selección Jalisco en donde después de ir con desventaja de 1-0 pudieron conseguir el empate gracias al gol de Legna Galván.

Posteriormente se fueron al ataque y lograron hacer tres goles más por conducto de Mara Carrasco, Melissa Vargas y Ximena Salas, con ello se llevaron la victoria de 4-1 y así culminar con un saldo de dos triunfos y una derrota en su gira por la Perla Tapatía.

La escuadra de Durango de la sub 15 hizo bien su trabajo en el terreno de juego y eso se vio reflejado en el marcador final que indicó 3-0, donde Violeta Lozano se lució en dos ocasiones y su compañera Briseida Reyna ayudó con la causa con un tanto.





En así como las duranguenses regresan a Durango con buenos dividendos, además de tener siempre que aprender y sobre saber que es en lo que se tiene que mejorar para lograr su objetivo en el 2025, ya que quieren ser las protagonistas a nivel local y nacional.

Fue el propio timotel duranguense quien agradeció el apoyo de César Cárdenas, director del Instituto Estatal de Deporte, así como el de Víctor Ángel Hernández Molina, director de la ESIMA, además de los empresarios Oscar Vázquez Pacheco e Iram Ciceña Mejorado, y por supuesto a los padres de familia.