Selección Mexicana 77 estuvo en Durango

“El voleibol nos lo ha dado todo, no solamente en el momento de practicarlo en un campeonato mundial de este deporte, en donde se dio la mejor actuación hasta el momento de hacer la hazaña de vencer al campeón mundial del momento en 1977, la Republica de Rusia, y el selectivo mexicano obtener el sexto lugar mundial, convirtiéndose a través del tiempo en el mejor equipo en la historia del balón-red mexicano, un hecho que aun se sigue manteniendo en los anales de este deporte y que nos une como un grupo idóneo y seguirlo a través de los años y ahora en Durango lo recordamos luego de 40 años”.

Lo anterior los dieron a conocer varias de las volibolistas del selectivo mexicano, el mejor de todos los tiempos en este deporte, quienes estuvieron en esta ciudad y recordar estos hechos deportivos, que para ellas es una memoria con tintes dorados y que definitivamente les ha dado todo en su vida; preparación, conjunción en su forma de vivir a traves del voleibol, formación profesional deportiva y lo mas importante mantener ideales, valores y rubros realmente importantes que les dieron proyección internacional y mundial, con trabajo y puestos de rango importante a traves de esta disciplina, no solamente en Mexico, sino en otros países, como japon, Korea, China y Europa, etc. etc.

Fue la maestra Eva Patricia Rosales, anfitriona en esta ciudad e integrante de este selecto grupo de mujeres preparadas y en su momento seleccionadas nacionales del 77, que le dieron gran proyección y notoriedad a nivel mundial, en el certamen internacional desarrollado en Brazil, en donde dieron una gran actuación y llevarse el sexto lugar mundial y vencer al campeón mundial juvenil, La Republica de Rusia, una proesa internacional y ahora un grupo realmente selecto que aun mantiene esa unión y proyección que se mantiene a través de los años, ya todas como deportistas, en donde perdieron los dos primeros sets, pero enseguida volcar el auditorio en su favor y dar la mayor actuación en un evento mundial, vencienco en cinco sets al campeón mundial, Rusia, detalla la maestra Rosales.

Foto: Cortesía | Selección Voli Femenil 1977

Un grupo de doce volibolistas, -asienta- de las cuales se nos adhiere La Chiquis Cabada, realmente una precursora del voleibol nacional y en nuestra ciudad, aunado a otras grandes de este grupo, las cuales invierten su tiempo dando clinicas de voleibol a nivel nacional e internacional, radicadas en diferentes estados, asi como en países por intervalos de tiempo, dando un poco de lo mucho que les dio el voleibol internacional, con escuelas, seminarios y ocupando puestos no solamente en la Federación Mexicana e Internacional de Voleibol y dirigentes de voli en estados mexicanos, convirtiéndose en profesionales del Voleibol en todos los rubros, invirtiendo su tiempo y vida profesional, en un entorno a través del voleibol, ahora ya con mas de 50 años de edad, pero con mayor preparación y con ganas de seguir aportando toda esa experiencia y calidad deportiva en el entorno y a través del voleibol”, explica.

VIRGINIA “Viky” Najera Garcia, nacida en Durango y en el momento ya apartada del voleibol y de la selección, al final de mi carrera tuve una serie de diferencias con la federación, pero arraigando todo esto que me ha dado este deporte y disfrutarlo a través del tiempo, en el momento radicada en la capital del país, siendo el mi familia la única deportista al ser vendecida con este deporte, indica.

Mientras que Ana Isabel Frías Herrera, otra volibolista duranguense radicada en Leon, Guanajuato, … “soy duranguense de las primeras generaciones del potencial de este estado y que le diera mucho a nuestro estado a nivel de selección, teniendo a mi cargo aun el selectivo de la Universidad LaSalle desde hace 28 años, entre otros cargos dentro del deporte nacional y ahora en otra reunion en nuestra ciudad, en donde volvemos a recordar y vivir nuevamente el voleibol